​Сбербанк поздравил риелторов с профессиональным праздником

Сбербанк поздравил риелторов Сургута и Нефтеюганска с профессиональным праздником, который отмечается в третью субботу декабря. На торжественном мероприятии 80 партнеров Сургутского отделения Сбербанка получили награды за успешное и эффективное сотрудничество.

- Участие в профессиональном празднике наших партнеров позволило нам еще раз поблагодарить всех за работу в 2019 году и обозначить основные направления сотрудничества в 2020-м, - отметила заместитель управляющего Сургутским отделением Сбербанка Ольга Ющенко. – Основной задачей Сбербанка на будущий год при взаимодействии с агентствами недвижимости является дальнейшее развитие сотрудничества с помощью сервиса ДомКлик, который позволяет клиентам при оформлении кредита сразу выбрать агентство для подбора варианта жилья, оформить ипотечный кредит, получить его одобрение и провести сделку купли-продажи.

- Сургутское отделение Сбербанка сотрудничает с большинством югорских агентств недвижимости, которые обеспечивают сегодня до 50 % процентов объема продажи ипотеки. Из 8000 кредитов, выданных нами на территории Сургутского, Нижневартовского и Нефтеюганского районов, порядка 4000 – вклад риелторов. Кроме того, партнеры активно используют сервисы Сбербанка: электронная регистрация, безопасные расчеты - как по ипотечным кредитам, так и по сделкам за наличный расчет. Также активно работают с площадкой ДомКлик, - отмечает начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Сургутского отделения Сбербанка Людмила Шундикова.