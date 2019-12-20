​В Югре готовят к сдаче первый дом, построенный с применением эскроу-счетов в Сбербанке

В Ханты-Мансийске получено разрешение на ввод в эксплуатацию первого многоквартирного дома в Югре, построенного по новой системе – с применением эскроу-счетов. Сбербанк открыл кредитную линию для строительства 6-этажного дома «ЖК Ленина д.113», застройщиком которого выступил ГК «Квартал».

- Группа компаний «Квартал» работает со Сбербанком с 2010 года, – рассказывает исполняющий обязанности управляющего Ханты-Мансийским отделением Сбербанка Ирина Жигалина. – Застройщик в срок выполнил свои обязательства по строительству объекта недвижимости. В настоящее время в Ханты-Мансийском отделении по этому жилому комплексу открыто 53 эскроу-счета из 66-ти возможных. Для нас окончание сделки является знаковым, мы понимаем важность изменений законодательства и готовы взять на себя ответственность по сохранению денежных средств дольщиков.

- Эскроу-счета – это гарантированная защита дольщика от недобросовестных строительных компаний. В новой схеме финансовых отношений с применением эскроу-счетов есть плюсы и для застройщика. В частности, это снижение процентной ставки на кредитный продукт в рамках проектного финансирования, - комментирует начальник отдела по работе с корпоративными клиентами Ханты-Мансийского отделения Сбербанка Семён Баранов.

Всего в Югре на данный момент с применением эскроу-счетов и при финансовой поддержке Сбербанка строится 6 жилых домов - три в из них в Сургуте, столько же в Ханты-Мансийске. В общей сложности на территории округа в Сбербанке открыто 386 счетов эскроу.