​Каждый второй житель Ханты-Мансийска получает зарплату на карту Сбербанка

С начала 2019 года более 12 тысяч жителей Ханты-Мансийска получили дебетовые зарплатные карты Сбербанка. В 2019 году к зарплатному проекту банка подключились 1179 компаний. Заработную плату на карту банка получают порядка 74 тысяч жителей окружной столицы.

- Получать заработную плату на карту Сбербанка – это удобно. Сегодня Сбербанк предлагает клиентам не только финансовые услуги, но и развивает современные инструменты, которыми могут воспользоваться клиенты для экономии своего времени. Через мобильное приложение Сбербанк Онлайн можно оплачивать услуги ЖКХ, штрафы, налоги. Расплачиваясь картой банка, клиенты могут копить бонусы «Спасибо» и обменивать их на скидки в магазинах-партнерах банка. Кроме того, более 90% торгово-сервисных точек города оснащены POS-терминалами Сбербанка с технологией бесконтактной оплаты – прокомментировал заместитель управляющего Ханты-Мансийским отделением Сергей Баев.

Участники зарплатного проекта могут оформить потребительский или ипотечный кредит со сниженной процентной ставкой и минимальным пакетом документов. Получить подробную информацию можно в любом отделении банка или на официальном сайте Сбербанка www.sberbank.ru.