​8 000 югорских семей улучшили свои жилищные условия с помощью ипотеки Сбербанка

Более 8 000 жителей Ханты-Мансийского автономного округа стали новоселами в этом году. Сургутским отделением Сбербанка за десять месяцев 2019 года выдано около 20 миллиардов рублей на приобретение жилой недвижимости. Максимальный спрос зафиксирован в октябре 2019 года — за этот месяц выдано более 1000 ипотечных кредитов. Средняя сумма займа в этом году составляет 2,5 млн рублей, что на 10 % больше аналогичного показателя 2018 года.

- Наиболее востребованы нашими клиентами одно- или двухкомнатные квартиры, - комментирует заместитель управляющего Сургутским отделением Сбербанка Ольга Ющенко. - Чаще всего за получением ипотечного кредита обращаются югорчане 32–45 лет. Самый активный спрос на приобретение недвижимости - в Сургуте и Нижневартовске. Набирают обороты межрегиональные сделки, на сегодня они составляют порядка 20% от общего объема выдачи ипотечных кредитов. Пользуются спросом такие направления, как Санкт-Петербург, Москва, Краснодар, Тюмень и другие.

- Также мы ожидаем рост количества желающих улучшить свои жилищные условия, потому что с 22 ноября 2019 года ипотечные ставки в Сбербанке стали еще привлекательнее, - отмечает начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Сургутского отделения Сбербанка Людмила Шундикова. - Теперь приобрести квартиру в новостройке в ипотеку можно по ставке от 6,5% годовых, на вторичном рынке — от 8,5%.

Кредит под 8,5% годовых на приобретение готового жилья в ипотеку можно получить с учетом дисконта для зарплатных клиентов Сбербанка и при условии участия в акциях «Молодая семья» и «Скидка 0,3% на ДомКлик».

Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в размере 6,5% доступна в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов банка. Кроме того, ранее Сбербанк снизил размер минимального первоначального взноса для получения ипотечного кредита с 15% до 10% для участников зарплатного проекта.

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