Кредиты и расчетно-кассовое обслуживание на выгодных условиях. Время действовать!

Запсибкомбанк вновь предлагает корпоративным клиентам выгодные инструменты для эффективного и рационального ведения бизнеса. Добиться решения важнейших вопросов можно воспользовавшись выгодными кредитами на развитие бизнеса или пополнение оборотных средств. Сейчас самое время!

Широкая линейка кредитов позволит каждому клиенту подобрать наиболее подходящий по условиям и целевому назначению вариант.

Кредитование в Запсибкомбанке имеет ряд преимуществ: индивидуальный подход к рассмотрению кредитных заявок, комфортный график погашения кредита, а также гибкая система работы со стороны компетентных специалистов банка и нешаблонные решения с учетом возможностей и потребностей конкретного бизнеса.

Специальные условия по кредитам для бизнеса:

процентные ставки от 9,6% годовых (от 9% по кредитам на рефинансирование);

(от 9% по кредитам на рефинансирование); кредит без залога на сумму от 500 тыс. руб. до 5 млн. руб. и до 20 млн. руб. – для исполнения гос. контрактов;

срок кредитования на пополнение оборотных средств до 3 лет, на инвестиционные цели – до 10 лет ;

; без комиссии за досрочное гашение.

Кроме того, специально для новых клиентов, помимо выгодных условий кредитования, предоставляется возможность получения первых 2 месяцев обслуживания расчетного счета совершенно бесплатно (включая месяц открытия счета и 1 следующий месяц)*. Для того, чтобы получить бонус в рамках акции «Активным быть выгодно», а в дальнейшем обслуживаться по выгодным тарифам, необходимо открыть счет до 31 декабря включительно.

«Основным приоритетом для Запсибкомбанка является комфорт и качество обслуживания наших клиентов. Мы стремимся предлагать самые интересные условия партнерства и рады способствовать развитию Вашего бизнеса, ведь это залог взаимовыгодного и успешного сотрудничества. Приглашаем воспользоваться нашими специальными предложениями на привлекательных условиях, а также напоминаем о возможности рефинансировать кредиты других банков по выгодным ставкам», – прокомментировала директор офиса Запсибкомбанка в Сургуте Ирина Явдатовна Стельмах.

Подробности можно узнать в офисах Запсибкомбанка города Сургут или по телефону +7(3462) 32-92-58.

* Для активных клиентов, то есть при условии совершения клиентом операций по счету.