​Сбербанк запустил сервис «Мои платежи» в МФЦ г. Нижневартовска

Сбербанк и Нижневартовский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) запустили совместный проект «Мои платежи» в Нижневартовске. Теперь жители города при обращении в МФЦ могут безналичным путем не только оплачивать госпошлины, но и вносить платежи за услуги ЖКХ сразу в операционных окнах МФЦ.

- Безналичная оплата в Нижневартовске - скорее правило, чем исключение. Вартовчане и гости города уже давно оценили проект, который позволяет расплачиваться пластиковыми картами в общественном транспорте, - рассказывает заместитель управляющего Сургутским отделением Сбербанка Ольга Ющенко. – Уверена, что новшество Сбербанка по безналичной оплате в МФЦ также станет привычным. Тем более, сервис «Мои платежи» дает ряд преимуществ: платежи принимаются, и за государственные, и муниципальные услуги, и за ЖКХ, платить можно любой банковской картой, обслуживание происходит в режиме «одного окна».

- Сейчас примерно 40% обращений граждан в МФЦ по оформлению разных услуг требуют оплаты. Так, госпошлину нужно вносить за регистрацию собственности, получение выписки в ЕГРН, получение паспорта, водительских прав, - комментирует директор МФЦ г. Нижневартовска Александр Прилепин. – И если раньше приходилось сначала оплачивать госпошлину в банкоматах, посредством интернета или в отделениях банка, а только потом приходить, оформлять документы или делать запрос в МФЦ, то сейчас это делать не обязательно.

На сегодняшний день сервис «Мои платежи» доступен в 20 операционных окнах МФЦ г. Нижневартовска. К концу 2019 года POS-терминалами оборудуют 38 операционных окон МФЦ.