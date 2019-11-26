​2 месяца бесплатного обслуживания расчетного счета в Запсибкомбанке для новых корпоративных клиентов

В Запсибкомбанке стартовала новая акция «Активным быть выгодно» для корпоративных клиентов.

Откройте расчетный счет в Запсибкомбанке до 31 декабря включительно, получите первые 2 месяца обслуживания счета совершенно бесплатно (включая месяц открытия счета и 1 следующий месяц)*, а в дальнейшем обслуживайте расчетный счет по выгодным тарифам.

Это отличная возможность начать сотрудничество с крупнейшим региональным банком, оценить все преимущества обслуживания и безопасность. Надежность Запсибкомбанка подтверждена различными рейтингами:

кредитоспособный рейтинг на уровне ruА+, «Умеренно высокий уровень кредитоспособности», стабильный прогноз - рейтинговое агентство «Эксперт РА»;

кредитный рейтинг на уровне АА-(RU), прогноз «Стабильный» - рейтинговое агентство «АКРА»;

28 позиция рейтинга надежности из 100 банков на 2019 г. - журнал «Forbes».

«Запсибкомбанк рад и открыт сотрудничеству с новыми корпоративными клиентами. Наш многолетний опыт показывает, что индивидуальный подход Запсибкомбанка и готовность к диалогу с клиентами составляют основу успешного партнерства. Приглашаем новых клиентов по достоинству оценить обслуживание в Запсибкомбанке и воспользоваться несомненными плюсами в рамках акции «Активным быть выгодно», – прокомментировала директор офиса Запсибкомбанка в Сургуте Ирина ЯвдатовнаСтельмах.

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