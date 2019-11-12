​Ставки по кредитам от 8% в «Новогодней удаче» ждут еженедельно 366 счастливчиков

11 ноября в Запсибкомбанке стартовала акция «Новогодняя удача»с розыгрышем специальных ставок по кредитам. Каждую неделю, до конца 2019 года, будут определяться те 366 счастливчиков, которые получат лучшие ставки Запсибкомбанка по потребительским и ипотечным кредитам. Эти ставки будут доступны и тем клиентам, которые рефинансируют кредиты других банков в Запсибкомбанке.

Еженедельно случайным образом среди клиентов, подавших заявку на кредит с 11 ноября 2019 года и получивших предварительное одобрение по кредиту до 22 декабря 2019 года, будут отбираться обладатели сниженных ставок:

-8% – по ипотеке,

-9,1% – по потребительским кредитам.

Такая ставка будет действовать для заемщиков в течение всего срока кредита.

«В преддверии Нового года и взрослые, и дети ожидают чудес и исполнения желаний. Выигрывайте лучшую ставку по кредиту от Запсибкомбанка в акции «Новогодняя удача» и исполняйте свои желания каждые 366 дней нового 2020 года. Приходите в ближайший к вам офис Запсибкомбанка, еженедельно с 11 ноября и до самого Нового года ловите «Новогоднюю удачу» и получайте сниженную ставку по кредиту: 8% по ипотеке и 9,1% по кредиту наличными», – отметил директор Дирекции розничного бизнеса Иван Бочарников.