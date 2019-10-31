​Почему выбирают Запсибкомбанк: выгодные ипотечные предложения 2019 года

Ипотека помогает решить важный жизненный вопрос – приобретение жилья, иными словами, создание пространства для семьи, отдыха, воспитания детей.

В последние годы в России отмечается рост ипотечного сегмента в продуктовой линейке банков, а объем ипотечного портфеля только за первое полугодие 2019 года вырос более чем на 11%*.

Так, объем ипотечных сделок в Запсибкомбанке в сентябре вырос более чем на 20% по сравнению с предыдущим месяцем. Растущие показатели объясняются как интересом клиентов к приобретению недвижимости, так и высокими оценками Запсибкомбанка со стороны рейтинговых агентств: в январе независимые эксперты АКРА и «Эксперт РА» повысили рейтинг банка до уровней AA-(RU) и ruA+ соответственно, прогноз «Стабильный».

«Запсибкомбанк прочно закрепился в числе лучших ипотечных банков страны, согласно рейтингу портала «Банки.ру» по итогам первого полугодия 2019 года мы вошли в ТОП-20 российских банков по размеру ипотечного портфеля. Уверен, что благодаря привлекательным ставкам, возможности досрочного погашения, а также наличию широкой линейки кредитных программ показатели продолжат расти. В сентябре Запсибкомбанк снизил ставки по основным ипотечным продуктам. Теперь любой клиент может оформить жилищный кредит на очень выгодных условиях – от 8,9%, или рефинансировать действующую ипотеку по ставке 9,1% годовых», – прокомментировал директор Дирекции розничного бизнеса Иван Бочарников.

Как социально ориентированное учреждение, Банк регулярно участвует в государственных программах, направленных на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан. Так, особые условия ждут клиентов с детьми. «Семейная ипотека» с государственной поддержкой позволяет улучшить жилищные условия тем, у кого с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родится второй или последующий ребенок, по ставке всего 5% годовых на весь срок кредита. При этом предложение также касается тех клиентов, кто желает рефинансировать действующий кредит под такой же низкий процент.

В 2019 году Запсибкомбанк придерживается стратегии совершенствования линейки ипотечных предложений, ориентируясь на потребности и возможности своих клиентов. Для россиян жилищный вопрос никогда не потеряет своей актуальности, а потому от доступности ипотечных предложений зависит не только готовность приобретения недвижимости в ипотеку, но и семейное благополучие многих людей.