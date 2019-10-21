Специальные условия по ипотеке. Запсибкомбанк поддерживает льготные категории граждан

Предоставление субсидий на жилье – прерогатива государства, а предложение льготной категории граждан особых условий по кредитованию – задача каждого социально ориентированного финансового института.

Банк регулярно участвует в государственных программах, направленных на улучшение жилищных условий отдельным категориям граждан.

Семьям, у которых родился второй или последующий ребенок в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, доступна «Семейная ипотека»в Запсибкомбанке под 5% годовых на весь срок кредита . Такая же ставка действует при рефинансировании ипотеки другого банка, если семья и условия покупки жилья соответствуют параметрам госсубсидирования.

ребенок в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, доступна «Семейная ипотека»в Запсибкомбанке . Такая же ставка действует при рефинансировании ипотеки другого банка, если семья и условия покупки жилья соответствуют параметрам госсубсидирования. Многодетные семьи , в которых третий или последующие дети родились в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года, в соответствии с постановлением правительства РФ могут погасить ипотеку частично или полностью субсидированной государством суммой в 450 000 рублей.

, в которых третий или последующие дети родились в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года, в соответствии с постановлением правительства РФ могут погасить ипотеку частично или полностью субсидированной государством суммой в 450 000 рублей. Жители ЯНАО – участники Программы помощи в улучшении жилищных условий работников бюджетной сферы ЯНАО могут использовать бюджетный сертификат в качестве первого взноса по ипотеке.

– участники Программы помощи в улучшении жилищных условий работников бюджетной сферы ЯНАО могут использовать бюджетный сертификат в качестве первого взноса по ипотеке. Жителям ХМАО – участникам государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предусмотрена компенсация части процентной ставки по ипотеке на приобретение (строительство) жилых помещений, в том числе на рефинансирование ипотечных кредитов.

– участникам государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предусмотрена компенсация части процентной ставки по ипотеке на приобретение (строительство) жилых помещений, в том числе на рефинансирование ипотечных кредитов. Работники бюджетной сферы могут оформить ипотеку по специальным сниженным ставкам. Льготное кредитование доступно, даже если заемщик не является зарплатным клиентом Запсибкомбанка.

«Перечисленные программы господдержки – это шаг вперед к улучшению жилищных условий для отдельных категорий граждан: семей с детьми, многодетных семей, учителей, врачей и др. Мы стараемся быть полезными в реализации задачи государства обеспечить доступным жильем наших граждан. Кроме привлекательной ставки по ипотеке от 8,9% годовых в Запсибкомбанке каждый клиент может рассчитывать на индивидуальный подход к его жилищной ситуации и получить оптимальное решение по ипотечной сделке с учетом применения положенной заемщику льготы. Подробную информацию об ипотечных программах банка и о льготных условиях для отдельных категорий граждан вы можете получить в любом офисе Запсибкомбанка, а подать заявку на ипотеку можно уже сейчас онлайн на сайте банка», – отметил директор Дирекции розничного бизнеса Иван Бочарников.