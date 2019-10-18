​Банковские гарантии от Запсибкомбанка – верное решение для участников торгов!

Деловой сезон в самом разгаре, а это значит, что многие предприятия наращивают объемы работ. Участие в торгах – отличная возможность наладить новые партнерские отношения и обеспечить работой свое предприятие.

Банковская гарантия – удобный инструмент для участников торгов, обеспечивающий не только участие, но и исполнение контракта.

В Запсибкомбанке есть несколько вариантов предоставления банковских гарантий: без залога, под ликвидное имущество, депозит или поручительство. Комиссия по гарантиям устанавливается от 0,5% (минимум 5000 рублей), что позволяет получить гарантию от банка с наименьшими затратами, а при выборе варианта обеспечения под депозит – дополнительный доход от размещения депозита.

Банк также предусмотрел специальные условия для организаций, которые участвуют в нескольких тендерах. В таких случаях согласование лимита осуществляется 1 раз, а выдача банковских гарантий будет происходить максимально оперативно и в сжатые сроки.

«Банковская гарантия от надежного банка станет неотъемлемой составляющей успешной сделки. Корпоративные клиенты Запсибкомбанка, которые по роду деятельности пользуются банковскими гарантиями, вновь возвращаются к нам, что говорит о привлекательных условиях, простой и комфортной процедуре оформления», – отметила директор Дирекции корпоративного бизнеса ПАО «Запсибкомбанк» Оксана Седых.

Оформить заявку на звонок сотрудника и/или узнать подробнее о банковских гарантиях можно на сайте банка!