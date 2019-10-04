​С простым названием ближе к людям

Крупнейшая в России межрегиональная распределительная сетевая компания - «Тюменьэнерго» - в скором времени сменит официальное наименование на «Россети Тюмень». Такое решение принято Правлением Общего собрания акционеров компании 30 сентября, соответсвующие изменения будут внесены в Устав компании. Для начала акционерное общество получит официальное разрешение в Министерстве юстиции РФ. На рассмотрение заявления в Минюсте регламентирован период от 30 до 60 дней. После этого компания зафиксирует соответствующие изменения в налоговых органах.

«Мы являемся дочерним зависимым обществом со 100% принадлежностью ПАО «Россети», работаем по единым техническим, управленческим и финансовым принципам. Изменение наименования направлено на единое восприятие потребителями компании, оказывающей услуги по передаче электроэнергии на всей территории России», - прокомментировал генеральный директор АО «Тюменьэнерго» Алексей Солдатенко.

Напомним, что о переходе на единую бренд-архитектуру группы компаний «Россети» было объявлено в июне этого года. Изменение наименований дочерних обществ является следующим шагом этой работы.