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​«Неприниматели» - новая рекламная кампания банка «Открытие» для малого и среднего бизнеса

23 сентября стартовала новая рекламная кампания банка «Открытие» в поддержку кредита для компаний малого и среднего бизнеса «Универсальный» со ставкой 9,5%. Процентная ставка распространяется на суммы от 20 млн рублей. Особенно выгодные условия предлагаются представителям среднего бизнеса: начиная со 100 млн рублей ставка по кредиту составит 9%, а максимальная сумма не ограничена.

В основе кампании - реальные истории «непринимателей» — клиентов банка «Открытие», людей, которые делают свое дело вопреки обстоятельствам. Они рассматривают эти обстоятельства как новые возможности для создания или развития успешного бизнеса. Среди героев кампании — сооснователь сервиса организации путешествий OneTwoTrip Леонид Рябоштан, создатель сервиса доставки рыбы и морепродуктов Fishmart Светлана Кроткова, генеральный директор производителя детских игрушек «Десятое королевство» Маргарита Мусатова и амбассадор банка «Открытие», создатель бренда аудиотехники Z, музыкант и продюсер Василий Вакуленко (Баста).

«Предприниматели постоянно развиваются: рискуют, меняют подход, идут против сложившихся моделей бизнеса и строят новые. Они не принимают, что достигли предела, и двигаются вперед. Не принимать, а предпринимать - именно такой путь выбирают неприниматели. Банк «Открытие» поддерживает малый и средний бизнес в реализации ярких и смелых проектов, предлагая выгодные долгосрочные кредиты на развитие бизнеса», — комментирует заместитель президента-председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова.

Малый и средний бизнес — один из ключевых сегментов для банка «Открытие». В банке обслуживается 190 тысяч активных клиентов в сегменте МСБ.

Кредитование и программы финансирования предпринимателей — один из приоритетов банка.

В 2018 году банк «Открытие» выдал компаниям малого и среднего бизнеса (МСБ) кредиты на сумму 60 млрд рублей, общий объем финансирования в этом году составит 160 млрд рублей. До конца 2020 года банк предоставит компаниям МСБ в рамках утвержденной стратегии кредиты на сумму 500 млрд рублей.

Рекламная кампания на ведущих телеканалах страны продлится до 31 октября, в диджитал-каналах — до конца осени.

Концепцию рекламной кампании разработало креативное агентство Slava, продакшн — OkeyDokey.

Банк «Открытие» входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно значимым банком. Работает на финансовом рынке с 1993 года и развивает следующие направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, малый и средний, а также Private Banking.
Ключевым акционером банка «Открытие» является Банк России с долей 99,99%.
«Открытие» сегодня — это масштабная финансовая группа, которая обладает большим потенциалом для дальнейшего роста бизнеса. В состав группы входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), НПФ «Открытие» (пенсионная индустрия), УК «Открытие», «Открытие Брокер» (брокерские услуги).

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Сегодня в 16:34, просмотров: 74, комментариев: 0


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