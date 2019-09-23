​В Екатеринбурге завершилась IX межрегиональная агропромышленная выставка

Более 200 предприятий сельскохозяйственной сферы деятельности стали участниками IX Межрегиональной агропромышленной выставки Уральского федерального округа. При участии полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Николая Цуканова, масштабная выставка собрала на площадке «Екатеринбург-Экспо» представителей агробизнеса и пищевой промышленности из шести регионов УФО: Тюменской, Свердловской, Челябинской, Курганской областей, а также ХМАО-Югры и ЯНАО.

В Межрегиональной агропромышленной выставке приняла участие делегация Югры во главе с Губернатором Натальей Комаровой. Наталья Комарова приняла участие в заседании Совета при полпреде президента России в УФО, где рассмотрели вопросы реализации федеральных проектов «Экспорт продукции АПК» и «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». «Вся югорская сельхозпродукция поставляется на зарубежные рынки под товарным знаком "Сделано в Югре". Приоритетное производство с прицелом на экспорт - продукция глубокой переработки рыбы и дикорастущих плодов и ягод», - подчеркнула Наталья Комарова.

Югру на выставке представили производители мясной, рыбной, молочной продукции, а также предприятия, занимающиеся птицеводством и традиционными видами хозяйства северных территорий, – сбором и переработкой дикоросов. В рамках мероприятия проходил смотр-конкурс среди экспонентов, по итогам работы выставки были определены победители конкурса. Югорские товаропроизводители удостоились 17 медалей в номинациях «Новый вид продукции» и «Высокое качество продукции». Золотые комплекты медалей получили: ИП Даибекова М.М, ООО "Рыбоперерабатывающий комбинат Ханты-Мансийский», ООО "Обь-регион", К(Ф)Х «Мардер», К(Ф)Х Герусова А.А, ООО «Югорские традиции», ИП Азаров А.С., НРКК «Санта-Мария», ИП Водопьянов В.Б., КФХ Решетникова В.А. Серебряными медалями были отмечены: КФХ Решетникова В.А. СРПК «Волна», ИП Водопьянов В.Б. ООО "Обь-регион" ООО «Югорские традиции».

«То, что наши предприятия получили достойные награды и признание на межрегиональном уровне, говорит о высоком качестве производимой в Югре продукции. Мы, в свою очередь, будем помогать таким компаниям развиваться и выходить на новые рынки», – прокомментировал итоги конкурса директор департамента промышленности Югры Кирилл Зайцев.

Делегация Югры встретилась с региональными представителями федеральных торговых сетей для продвижения продукции на территории регионов УФО и провела переговоры с представителями компаний федерального округа по созданию совместных предприятий. По итогам переговоров в рамках торгово-закупочной сессии, было решено подготовить соглашение о сотрудничестве в целях организации в магазинах торговой сети Лента "уголка фермерских продуктов". Пилотной площадкой выступит магазин "Лента" в Сургуте.

В дегустационной зоне "Попробуй Югру на вкус!" все желающие могли отведать и приобрести рыбные и мясные деликатесы, колбасы, ягоды, грибы, кедровые орехи, а также овощи, выращенные в округе. На официальной площадке региона была предусмотрена культурная программа - для посетителей выставки выступила югорская певица и композитор Вера Кондратьева.

Межрегиональная агропромышленная выставка УФО проходит на протяжении многих лет. В 2015 году она состоялась в г. Ханты-Мансийке. X Межрегиональная агропромышленная выставка пройдет в Кургане в 2020 году.