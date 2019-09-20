Жизнь за городом. В Запсибкомбанке ставка по ипотеке на землю от 9,75%!

Жизнь за городом, вдали от городской суеты, все чаще выбирают жители России. По данным опроса ВЦИОМ, проведенного летом 2019 года, о собственной загородной недвижимости мечтают более половины россиян, не имеющих дачи*.

Воплотить в жизнь мечту о комфортном доме на своей земле поможет Запсибкомбанк. Кредит на приобретение земельного участка – это одна из уникальных ипотечных программ, которой уже воспользовались многие клиенты банка.В этом году по сравнению с летом 2018 года произошел рост заявок на ипотечные кредиты на 7%. Средний размер ипотечного кредита на 1 сентября 2019 года по данным внутренней статистики банка составил 2,1 млн руб. Сумма достаточная для приобретения участка с хорошим расположением и наличием необходимой инфраструктуры для комфортного проживания.

Заем можно получить по ставке от 9,75% годовых на срок до 30 лет. Длительный срок кредитования позволит подобрать наиболее комфортный ежемесячный платеж, при этом первый взнос на приобретение земельного участка может быть минимальным – всего 10%от стоимости участка. Например, стоимость небольшого участка земли у партнера банка в коттеджном поселке пригорода Тюмени на текущий день составляет 350 тыс. руб.

Рассчитать подробный график платежей, получить необходимую консультацию об условиях ипотечных программ на землю, а также ознакомиться с полным перечнем объектов, предлагаемых партнерами банка,можно в любом из офисов Запсибкомбанка. А оформить заявку, не выходя из дома,можно онлайн на сайте zapsibkombank.ru.

«В наше время мир очень динамичен, мы постоянно передвигаемся, общаемся, много времени проводим в стенах офисов и общественных местах. При таком ритме многим людям хочется покоя, уединения и тишины, создать собственный островок гармонии. Для тех, кто планирует дом мечты по собственному проекту, в Запсибкомбанке мы также предлагаем жилищный кредит на строительство дома своими силами по ставкам от 10,3% годовых. Выбор за вами!» – прокомментировал директор Дирекции розничного бизнеса Иван Бочарников.

*Исследование Всероссийского Центра изучения общественного мнения: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9818