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​Банк «Открытие» вошел в пятерку лидеров рынка ипотечного кредитования

Банк «Открытие» занял верхние строчки рейтинга российских ипотечных банков Banki.ru. По итогам первого полугодия 2019 года банк вошел в пятерку лидеров по таким показателям, как размер ипотечного портфеля, объем и количество выданных жилищных займов.

За первые 6 месяцев текущего года портфель ипотечных кредитов «Открытия» вырос на 26% до - 106,9 млрд рублей. Это позволило банку занять пятое место среди крупнейших российских кредитных организаций по размеру портфеля. По объему и количеству выданных ипотечных кредитов банк занял 4 и 5 места соответственно. Всего по итогам 1 полугодия 2019 года банк «Открытие» выдал 32,18 млрд рублей почти 13 тысячам заемщиков.

«Ипотечное кредитование – одно из приоритетных направлений развития бизнеса банка, – говорит Елена Назаренко, начальник управления развития ипотечного бизнеса банка «Открытие». – Мы предлагаем заемщикам большой выбор ипотечных программ и комфортные условия кредитования (наши ставки сегодня - одни из наиболее привлекательных на рынке). Это позволяет нам уверенно удерживать лидирующие позиции в сегменте и рассчитывать на дальнейший рост показателей».

Банк «Открытие» входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно значимым банком. Работает на финансовом рынке с 1993 года и развивает следующие направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, малый и средний, а также PrivateBanking. Ключевым акционером банка «Открытие» является Банк России с долей 99,99. Открытие» сегодня — это масштабная финансовая группа, которая обладает большим потенциалом для дальнейшего роста бизнеса. В состав группы входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), НПФ «Открытие» (пенсионная индустрия), УК «Открытие», «Открытие Брокер» (брокерские услуги).


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17 сентября в 17:49, просмотров: 763, комментариев: 0


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