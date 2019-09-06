​Банк «Открытие» и ГК «Доброфлот» договорились о сотрудничестве

В рамках V Восточного экономического форума банк «Открытие» и АО «Южморрыбфлот» (входит в ГК «Доброфлот») заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов и управляющий группой компаний «Доброфлот» Александр Ефремов.

Целью соглашения является участие банка в финансировании текущей деятельности и инвестиционных проектов «Южморрыбфлота», рефинансирование ранее выданных кредитов, размещение счетов компании в банке, организация расчетов в рамках внешнеэкономической деятельности АО.

Кроме того, соглашение предусматривает предоставление АО «Южморрыбфлот» банковских гарантий, хеджирование валютных и товарных рисков, реализацию конверсионных сделок. Банк также готов консультировать партнера по вопросам размещения акций.

Южноморская база рыбфлота (АО «Южморрыбфлот) - российская компания, осуществляющая рыбный промысел, переработку и консервирование рыбо- и морепродуктов. Рыбодобывающий флот компании состоит из 15 судов. У предприятия есть свой консервный завод. Входит в Группу компаний «Доброфлот». Штаб-квартира расположена во Владивостоке.