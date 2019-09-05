​Развивайте свой бизнес по франшизе с поддержкой Запсибкомбанка!

Развитие и рост бизнеса – задача, над которой задумывается каждый предприниматель. Для тех, кто решил открыть новое направление бизнеса посредством покупки франшизы, Запсибкомбанк предлагает кредит на развитие бизнеса по франшизе.

Кредит выдается на срок до 3 лет и может быть использован на пополнение оборотных средств, приобретение основных средств, уплату паушального взноса. Одним из условий кредита является наличие действующего бизнеса. Максимально возможная сумма ограничена только финансовым положением заемщика. Процентная ставка устанавливается индивидуально и зависит от суммы, срока кредита, а также кредитного рейтинга заемщика.

«В арсенале Запсибкомбанка есть различные кредитные продукты для бизнеса, с помощью которых Вы можете развивать свое дело и открывать новые направления. Мы рады быть надежным финансовым партнером у более 18 тысяч корпоративных клиентов и готовы способствовать развитию Вашего бизнеса», - прокомментировала директор дирекции корпоративного бизнеса ПАО «Запсибкомбанк» Оксана Седых.

Если Вас интересуют другие кредиты для развития бизнеса – с условиями можно ознакомиться на сайте банка.