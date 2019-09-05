Банк «Открытие» вошел в десятку лучших цифровых банков страны

Банк «Открытие» занял 8 строчку в рейтинге лучших интернет-банков для ежедневных задач (Daily Banking), согласно исследованию Internet Banking Rank 2019 компании Markswebb. Банк существенно улучшил свои показатели в рейтинге по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поднявшись на 10 позиций вверх.

Кроме того, «Открытие» вошло в ТОП-20 лучших банков в сегменте Digital Office, расположившись на 16 строчке соответствующего рейтинга.

Internet Banking Rank 2019 представляет собой сравнительный анализ интернет-банков для частных лиц с точки зрения функциональности и удобства для пользователя. Наиболее эффективными, согласно рейтингу Daily Banking, считаются интернет-банки, в которых клиенты могут наиболее полно и удобно управлять средствами на дебетовой карте и получать информацию о продукте. В рейтинге Digital Office оценивалась полнота реализации в интернет-банке клиентских задач, требующих обращения в офис банка или телефонный контакт-центр.

«За последний год мы проделали большую работу, чтобы обеспечить качественно иной клиентский опыт пользователям нашего интернет-банка, - говорит Александр Пятигорский, директор департамента Digital банка «Открытие». – Мы исследовали ежедневные потребности клиентов, а также их опыт в использовании каналов ДБО, что позволило нам значительно улучшить интерфейс и добавить новый функционал в интернет-банк. В планах «Открытия» - запуск новых опций, а также дальнейшая персонализация сервиса, что позволит сделать взаимодействие клиента с банком максимально удобным и полезным».