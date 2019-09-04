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​Банк «Открытие» примет участие в реализации социально-экономических проектов Кемеровской области

В рамках V Восточного экономического форума состоялась рабочая встреча президента-председателя правления банка «Открытие» Михаила Задорнова с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилёвым. Были определены проекты, в финансировании которых банк готов принять участие уже в 2019 году.

Банк «Открытие» намерен участвовать в строительстве новых и реконструкции действующих детских садов и школ региона, в проекте лизингового финансирования покупки городского транспорта для города Кемерово.

Одним из направлений сотрудничества банка «Открытие» в рамках соглашения станет выдача банковских гарантий по программе Фонда развития моногородов. Суть программы - предоставление беспроцентных займов предприятиям МСБ в моногородах сроком на 15 лет на сумму до 250 млн рублей под гарантии банка.

Кроме того, банк намерен активно развивать партнерство с предприятиями региона, а также с администрациями крупнейших городов Кемеровской области.

На данный момент на территории Кемеровской области под единым брендом «Открытие» в 11 городах работает 19 офисов банка, одна зона Private Banking и два центра малого и среднего бизнеса. По количеству отделений банк занимает 3-е место в регионе. Парк банкоматов насчитывает 188 устройств, в торгово-сервисных предприятиях региона установлено 944 POS-терминала. Через устройства и сервисы банка «Открытие» в регионе можно оплатить 750 видов услуг.

По итогам 1 полугодия 2019 года кредитный портфель банка «Открытие» в Кемеровской области увеличился вдвое и составил 6,8 млрд рублей. Портфель одобренных лимитов при этом вырос более чем в 12 раз, портфель корпоративно-инвестиционного бизнеса с начала 2019 года вырос более чем в 14 раз, малого и среднего бизнеса – почти в вдвое. Открыты центры малого и среднего бизнеса, сформирована сильная команда профессионалов. Объем средств на депозитах банка за полугодие увеличился на 7% в основном за счет привлечения средств бизнеса.

В планах банка в регионе до конца года – обеспечить высокую динамику объемов кредитных выдач и увеличить объем кредитного портфеля до 8,5 – 9 млрд рублей. Важными задачами бизнеса в регионе являются рост клиентской базы за счет физических лиц, предприятий крупного, среднего и малого бизнеса, запуск новых современных продуктовых предложений, обеспечение высококлассного банковского сервиса и индивидуального подхода ко всем категориям клиентов.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.


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Сегодня в 15:06, просмотров: 47, комментариев: 0


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