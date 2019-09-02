​Банк «Открытие» вошел в ТОП-5 по объему средств физических лиц

Банк «Открытие» по итогам июля 2019 г. занял 5 место среди российских банков по объемам средств на счетах физических лиц, по данным Frank RG. С начала года остатки средств физлиц в «Открытии» выросли на 40% до 166,9 млрд рублей.

Банк «Открытие» предлагает широкую линейку сберегательных продуктов, которая включает в себя как традиционные депозиты в рублях и иностранной валюте, так и накопительные счета, а также инвестиционные продукты. При этом ставки в «Открытии» одни из самых привлекательных на рынке.

«Нам удалось достичь действительно впечатляющих результатов, - говорит Александр Бородкин, начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса банка «Открытие». – Наши продукты пользуются большим спросом у частных клиентов; в первую очередь, счета «Моя копилка» и «Накопительный», которые позволяют получить высокий доход при полной свободе распоряжения собственными средствами».