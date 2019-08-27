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​Банк «Открытие» укрепил свои позиции по капиталу и вошел в ТОП-6

По состоянию на 1 июля 2019 года регулятивный капитал банка «Открытие» составил 317,8 млрд рублей, увеличившись на 86,5 млрд рублей по сравнению с концом 2018 года. По размеру капитала банк «Открытие» входит в число лидеров банковского сектора РФ и занимает 6 место, по данным РИА Рейтинг и Интерфакс на 1 июля 2019 года.

Нормативы достаточности капитала выполняются банком с существенным запасом: по состоянию на 01 июля 2019 года Н1.0 превысил минимально допустимый уровень с учетом всех надбавок практически на 7 процентных пунктов и составил 17,39%.

Ключевыми факторами роста капитала банка в первом полугодии 2019 года стали успешная интеграция Бинбанка в начале года, а также реализация новых инициатив, направленных на рост бизнеса и улучшение его эффективности.

Всего в рейтинге банков, составленном экспертами РИА Рейтинг по объему собственного капитала на 1 июля 2019 года,представлено 415 банков и небанковских кредитных организаций России. Согласно исследованию, в январе-июне прирост капитализации наблюдался лишь у 197 кредитных организаций, или у 47,5% банков, представленных в рейтинге. Это слабейший результат с 2012 года.

Общая капитализация российского банковского рынка, по данным Банка России, в первом полугодии 2019 года снизилась на 3,3%, или на 339 миллиардов рублей, из-за введения новых правил бухгалтерского учета.

«Высокий уровень достаточности капитала очень важный, но не единственный показатель, свидетельствующий об успешном развитии бизнеса банка «Открытие», – говорит Дмитрий Левин, заместитель президента-председателя правления банка «Открытие». – В первом полугодии 2019 года банк показал чистую прибыль по РСБУ в размере 28,9 млрд рублей, демонстрируя пятикратный рост по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Стратегия банка направлена на рост бизнеса по всем ключевым направлениям темпами выше средних показателей по рынку».

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости и удобства, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию других передовых идей, развитие финансовых технологий и сервисов.


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27 августа в 17:05, просмотров: 688, комментариев: 0


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