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​Исследование: женщины чаще покупают полисы страхования жизни, но реже инвестируют в валюте

Женщины покупают полисы страхования жизни чаще мужчин: на их долю приходится чуть более 60% договоров. При этом средний чек у мужчин в два раза выше – 344,5 тыс. руб. против 117,6 тыс. руб. соответственно[1]. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования "Росгосстрах Жизнь" и банка «Открытие».

Наиболее значительное отличие наблюдается в отношении валюты договоров накопительного и инвестиционного страхования жизни. Женщины предпочитают в основном рублевые продукты, доля которых составляет 95% от всех полисов, оформляемых представительницами прекрасного пола. Мужчины в 2 раза чаще женщин заключают договоры в иностранной валюте – долларах США и евро.

«По данным Международной организации труда, представители прекрасного пола в мире зарабатывают примерно на 18% меньше мужчин. В России разница еще заметнее и достигает 30%, – комментирует директор по маркет-менеджменту СК «Росгосстрах жизнь» Наталья Белова, – Это отражается и на размерах взносов в накопительные и инвестиционные страховые продукты. Инвестируя меньшую сумму, женщины также меньше задумываются о диверсификации вложений, тогда как мужчины стремятся разложить деньги по разным «корзинам», нивелируя риски. Кроме того, клиенты-мужчины чаще, чем женщины, используют финансовую аналитику при принятии решения об инвестициях».

Оформляя полисы инвестиционно-накопительного страхования жизни, почти 100% клиентов-женщин указывают конкретного выгодоприобретателя по полису, который в случае неблагоприятного события получит сбережения. Выгодоприобретатели по «мужским» полисам назначены только в 71% случаев. Если произойдет неблагоприятное событие, сбережения по полисам без конкретных выгодоприобретателей перейдут законным наследникам через 6 месяцев.

«Это связано с тем, что женщины чаще мужчин копят на определенную финансовую цель для близких – как правило, детей. Мужчины чаще копят на финансовую цель «для себя», но это, скорее, не признак большого эго, а выполнение роли главы семейства. Мужчина хочет сам контролировать финансы и при необходимости самостоятельно определить сумму, необходимую, например, ребенку на обучение в вузе», – объясняет Белова.

В остальных аспектах особенности потребительского поведения у женщин и мужчин схожи. Что касается продолжительности периода страхования, то разница незначительная: средний срок страхования у женщин – 9 лет, для мужчин – 10 лет. Средний возраст клиентов составляет 50 и 48 лет соответственно.


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Сегодня в 10:07, просмотров: 236, комментариев: 0


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