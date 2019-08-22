​Сургутский филиал компании «Россети Тюмень» завершает ремонтную программу

Более 80% мероприятий по подготовке к ОЗП 2019-2020 годов реализованы в филиале «Сургутские электрические сети» компании «Россети Тюмень» (бренд АО «Тюменьэнерго»). На ремонтную программу в этом году филиал направит более 270 млн рублей.

К середине августа отремонтированы 14 трансформаторов и 9 выключателей 110 кВ на подстанциях «Алехинская», «Быстринская», «Олимпийская» и других. Ремонты на подстанциях 110 кВ «Строительная» и «Сова» близки к завершению. Общая оценка готовности силовых трансформаторов, выключателей и разъединителей 35-110 кВ, а также другого оборудования подстанций, замена опорно-стержневой изоляции оценивается в 90%. Кроме того, отремонтировано более 50 км воздушных линий электропередачи, расчищено около 170 га просек ВЛ, а также обрезаны кроны деревьев в пределах города на ВЛ 110 кВ «Барсово – Город», ВЛ 110 кВ «Барсово – Сайма» с заходом на подстанцию «Северная», ВЛ 110 кВ «Сургут – Строительная» с отпайками на подстанции «Трансгаз», «Строительная», «Шукшинская», «Чёрный мыс». Также этим летом в сургутском филиале «Россети Тюмень» покрашено в бело-синий биколор 13 опор ВЛ 110 кВ в черте города: это поможет визуально вписать линии электропередачи в городской пейзаж и улучшить их эстетическое восприятие.

«В зоне ответственности Сургутских электрических сетей находится экономическая столица Югры, населенные пункты Сургутского района, множество объектов нефтегазовой инфраструктуры и предприятий различных отраслей промышленности. Осознавая всю ответственность перед потребителями, мы очень серьезно подходим к формированию и реализации программ ремонта и реконструкции, ведем постоянный мониторинг качества и сроков работ. Последние контрольные данные позволяют уверенно говорить о том, что к осенне-зимнему периоду мы подготовимся своевременно и в полном объеме», – прокомментировал первый заместитель директора – главный инженер филиала «Сургутские электрические сети» Виталий Буткевич.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 тыс. МВА. В 2018 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 761,5 млрд кВт*ч. Численность персонала группы компаний «Россети» – 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

«Россети Тюмень» (АО «Тюменьэнерго») – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 миллионов человек. Объем передачи электроэнергии в 2018 году составил около 57,9 млрд кВт*ч.

В июне 2019 года компания в составе группы «Россети» начала переход на единую бренд-архитектуру, в связи с чем применяется новый логотип и совместно употребляется название бренда и историческое наименование компании.

Сургутские электрические сети– одно из пяти предприятий, на базе которых в 1979 году было создано «Тюменьэнерго», образовано 5 октября 1970 года. Площадь зоны ответственности филиала составляет 74 тыс. кв. км. Филиал обслуживают 63 подстанции 35-110 кВ, а также 71 ТП, РП, КТП(Н) 6(10) кВ, и 1085 км (по трассе) воздушных линий электропередачи напряжением 6-110 кВ и 57,3 км кабельных линий электропередачи 6-10 кВ. Объекты филиала размещены на территории городов Сургут и Лянтор, а также Сургутского района. В составе филиала четыре района электрических сетей: Высоковольтный, Сургутский, Федоровский и Лянторский.

Основными потребителями являются предприятия нефтяной и газовой промышленности, такие как ПАО «Сургутнефтегаз», ООО «Газпромэнерго», филиал АО «Транснефть-Сибирь» Сургутское управление магистральных нефтепроводов, а также ООО «Сургутские городские электрические сети», СП «Трансэнерго» ОАО РЖД, АО «ЮРЭСК», МУП «СРЭС». Электроэнергией обеспечиваются население и социально-значимые объекты Сургута, Лянтора, поселков Федоровский, Сытомино, Лямино, Песчаное.

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