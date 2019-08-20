​Екатерина Чиркова возглавила департамент по работе с клиентами корпоративного блока банка «Открытие»

В новой должности Екатерина Чиркова будет отвечать за взаимодействие со всеми крупнейшими корпоративными клиентами банка «Открытие» для обеспечения выполнения стратегических задач и укрепления позиций банка на рынке.

Екатерина Чиркова присоединилась к команде «Открытия» в мае 2018 года, сформировала новую команду клиентского блока, которая обеспечила увеличение клиентской базы и рост корпоративного кредитного портфеля более чем на 23% или на 300 млрд. руб.

Свою карьеру на российском финансовом рынке Екатерина Чиркова начинала в структурах Сбербанка России, где за 15 лет работы прошла путь от кредитного инспектора территориального банка до начальника управления финансирования недвижимости CIB Центрального аппарата.

«Мы уверены, что богатый опыт и высокий уровень профессионализма Екатерины Чирковой, который она демонстрировала в течение всей карьеры, позволят банку укрепить репутацию надежного партнера российских компаний в самых разных отраслях экономики», - прокомментировал руководитель блока КИБ банка «Открытие» Виктор Николаев.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.