​Банк «Открытие» выступил партнером проекта «Мама-предприниматель» в Сургуте

Сегодня в Сургуте стартовал федеральный проект «Мама предприниматель» - образовательный проект, который проводится с целью формирования у будущих женщин-предпринимателей компетенций, необходимых для запуска собственного бизнеса. Банк «Открытие» традиционно выступает партнером проекта, организованного «Опорой России», корпорацией МСП и благотворительным фондом Amway «В ответе за будущее».
Участницы в течение пяти дней формируют стратегию развития бизнеса при поддержке профессиональных тренеров. В программу входит анализ реальных бизнесов от опытных предпринимателей конкретных регионов. В конце состоится финальный конкурс, на котором все участвующие защитят свои бизнес-идеи перед экспертным жюри. В 2018 году заявки на участие подали более 100 жительниц Республики, из них 35 участниц презентовали экспертному жюри свои бизнес-идеи.
Все участницы программы «Мама-предприниматель» могут воспользоваться специальными предложениями от банка «Открытие», в числе которых бесплатное открытие и обслуживание расчетного счета, а также бесплатное обучение на платформе OpenAcademy. Победители региональных этапов проекта получат гранты в размере 100 тысяч рублей от благотворительного фонда Amway «В ответе за будущее» и сертификаты на обслуживание в банке «Открытие».
«Сегмент малого и среднего бизнеса – один из приоритетных направлений для банка «Открытие», мы стараемся способствовать развитию предпринимательской инициативы и помогаем начинающим предпринимателям открыть свое дело. Женское предпринимательство – это отдельный и перспективный сектор развития, сегодня доля женщин среди предпринимателей достигает всего 27%, тогда как в структуре экономически активного населения – 54%. Потенциал роста двукратный, у нас уже есть богатый опыт и примеры, когда женщины запускают свой бизнес», - отметил управляющий Западно-Сибирского филиала банка «Открытие» Виталий Мосунов.
Как в Сургуте учатся дети мигрантов? Директор департамента образования Ирина Замятина // ONLINE 20 августа в 15.00