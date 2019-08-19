​Банк «Открытие» выступил партнером проекта «Мама-предприниматель» в Сургуте

Сегодня в Сургуте стартовал федеральный проект «Мама предприниматель» - образовательный проект, который проводится с целью формирования у будущих женщин-предпринимателей компетенций, необходимых для запуска собственного бизнеса. Банк «Открытие» традиционно выступает партнером проекта, организованного «Опорой России», корпорацией МСП и благотворительным фондом Amway «В ответе за будущее».

Участницы в течение пяти дней формируют стратегию развития бизнеса при поддержке профессиональных тренеров. В программу входит анализ реальных бизнесов от опытных предпринимателей конкретных регионов. В конце состоится финальный конкурс, на котором все участвующие защитят свои бизнес-идеи перед экспертным жюри. В 2018 году заявки на участие подали более 100 жительниц Республики, из них 35 участниц презентовали экспертному жюри свои бизнес-идеи.

Все участницы программы «Мама-предприниматель» могут воспользоваться специальными предложениями от банка «Открытие», в числе которых бесплатное открытие и обслуживание расчетного счета, а также бесплатное обучение на платформе OpenAcademy. Победители региональных этапов проекта получат гранты в размере 100 тысяч рублей от благотворительного фонда Amway «В ответе за будущее» и сертификаты на обслуживание в банке «Открытие».

«Сегмент малого и среднего бизнеса – один из приоритетных направлений для банка «Открытие», мы стараемся способствовать развитию предпринимательской инициативы и помогаем начинающим предпринимателям открыть свое дело. Женское предпринимательство – это отдельный и перспективный сектор развития, сегодня доля женщин среди предпринимателей достигает всего 27%, тогда как в структуре экономически активного населения – 54%. Потенциал роста двукратный, у нас уже есть богатый опыт и примеры, когда женщины запускают свой бизнес», - отметил управляющий Западно-Сибирского филиала банка «Открытие» Виталий Мосунов.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.