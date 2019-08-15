​Банк «Открытие» запустил новую рекламную кампанию в поддержку Opencard

На телевидении и в интернете вышли продуктовые рекламные ролики с бренд-амбассадором банка Василием Вакуленко (Бастой) в поддержку дебетовой карты Opencard. Кампания на ведущих телеканалах страны продлится до 8 сентября, в диджитал-каналах - до конца сентября. Планируется, что охват целевой аудитории составит 89%.

Рекламная кампания разработана в рамках нового позиционирования бренда «Открытие», которое выражается в непрерывном развитии. Поставив для себя новые цели, став надежнее, банк день ото дня становится все лучше и лучше, внедряя новые продукты и делая взаимодействие с клиентом удобнее и выгоднее.

Так, владельцы Opencard могут получать кэшбэк до 11%. Банк предлагает повышенный кэшбэк в наиболее популярных у клиентов категориях:

заправки, такси и общественный транспорт;

кафе, рестораны, фастфуд, доставка еды;

аптеки, салоны красоты и парикмахерские;

авиа и ж/д билеты, отели, прокат автомобиля за границей.

Более того, у пользователей есть возможность ежемесячно обновлять категории в зависимости от собственных планов. Кэшбэк возвращается в виде бонусных рублей, которые можно конвертировать в реальные деньги в мобильном или интернет-банке и компенсировать ими любую покупку от 3 тысяч рублей. Лимит на возврат – 15 тысяч рублей в месяц на все покупки, из них 3 тысячи рублей в новых категориях. Обслуживание карты – бесплатное.

«В каждой рекламной кампании мы подчеркиваем, как меняется мир вокруг нас, меняемся мы и наши привычки. Кто-то отвечает на это гонкой за инновациями. Мы – стремлением понять клиентов, соответствовать их ожиданиям здесь и сейчас. Дебетовая карта Opencard с повышенным кэшбэком в любимых категориях – полностью отвечает самым актуальным запросам пользователей», - рассказала директор департамента маркетинга и рекламы банка «Открытие» Елена Семенова.

Кампания разработало креативное агентство SLAVA, продакшн – production house Stink.