В Iполугодии 2019 года группа «Открытие» увеличила прибыль в 19 раз по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - с 1,8 млрд руб. до 33,4 млрд руб. Это следует из данных промежуточной консолидированной отчетности группы по МСФО.

Операционный доход группы (без учета обесценения активов) по итогам 1 полугодия 2019 года составил 72,8 млрд рублей и вырос на 45,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост операционного дохода обусловлен ростом доходов от основной банковской деятельности, увеличением объемов комиссионного и торгового доходов.

Совокупные активы банковской группы «Открытие» увеличились на 21,6% до 2 674,6 млрд рублей. Это произошло в основном за счет присоединения Бинбанка и роста кредитного портфеля. По состоянию на30 июня 2019 года доля банковского бизнеса группы в совокупных активах составила 72,5%, или 1 940,2 млрд рублей. Доля пенсионных активов - 21,8%, или 581,9 млрд рублей. Доля страховых активов - 5,7%, или 152,5 млрд рублей.

Кредитный портфель группы (до вычета резервов) по итогам 1 полугодия 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го вырос на 47,2%, до 967,6 млрд рублей. При этом рост кредитного портфеля юридических лиц в 1 полугодии 2019 года составил 42,9%. Он достиг 725,7 млрд рублей. Розничный кредитный портфель увеличился на 61,9%, до 241,9 млрд рублей.

Средства клиентов в 1 полугодии увеличились на 62,4% в основном за счет роста объемов привлечения от физических лиц в связи с интеграцией Бинбанка. Средства физических лиц составили 902 млрд рублей, или 65% от общего объема средств клиентов. Они выросли на 71,3% по сравнению с I полугодием 2018 года. На долю юридических лиц приходится 35%, или 485,4 млрд рублей (рост на 48,1% по итогам 1 полугодия 2019 года).

Операционный результат по страховой деятельности по итогам 1 полугодия 2019 года составил 5,8 млрд рублей против 6 млрд рублей за аналогичный период прошлого года). Операционный результат по пенсионной деятельности составил 7,6 млрд рублей против 10,8 млрд рублей за аналогичный период прошлого года.

Результаты группы «Открытие» в I полугодии 2019 года обусловлены успешной интеграцией группы компаний Бинбанка, реализацией новых инициатив, направленных на рост бизнеса и повышение его эффективности.

2 июля 2019 года совет директоров Банка России принял решение о завершении санации «Банка Открытие» - флагманского актива группы.

Михаил Задорнов, президент-председатель правления банка «Открытие»: «Прибыль группы «Открытие» по итогам первого полугодия оказалась выше ориентиров на весь 2019 год. Мы завершили процесс консолидации всех бизнесов и вышли на прибыльность в каждом из основных сегментов нашей деятельности - банковском, страховом и пенсионном. Банк «Открытие» - флагманский актив группы - успешно завершил процедуру санации. Теперь мы имеем динамично развивающийся универсальный банк, успешно работающий как с корпоративными клиентами, так и с физическими лицами. «Росгосстрах» сохраняет лидирующие позиции на страховом рынке, группа «Открытие» остается одним из главных игроков на пенсионном рынке, активно развивается наш брокерский бизнес. Хорошие финансовые показатели по итогам 1 полугодия 2019 года создают все предпосылки для достижения амбициозных целей, стоящих перед Группой в ближайшие два года».

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.