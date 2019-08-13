16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  65,6017   EUR  73,4149  

​Группа «Открытие» увеличила прибыль в 19 раз

В Iполугодии 2019 года группа «Открытие» увеличила прибыль в 19 раз по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - с 1,8 млрд руб. до 33,4 млрд руб. Это следует из данных промежуточной консолидированной отчетности группы по МСФО.

Операционный доход группы (без учета обесценения активов) по итогам 1 полугодия 2019 года составил 72,8 млрд рублей и вырос на 45,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост операционного дохода обусловлен ростом доходов от основной банковской деятельности, увеличением объемов комиссионного и торгового доходов.

Совокупные активы банковской группы «Открытие» увеличились на 21,6% до 2 674,6 млрд рублей. Это произошло в основном за счет присоединения Бинбанка и роста кредитного портфеля. По состоянию на30 июня 2019 года доля банковского бизнеса группы в совокупных активах составила 72,5%, или 1 940,2 млрд рублей. Доля пенсионных активов - 21,8%, или 581,9 млрд рублей. Доля страховых активов - 5,7%, или 152,5 млрд рублей.

Кредитный портфель группы (до вычета резервов) по итогам 1 полугодия 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го вырос на 47,2%, до 967,6 млрд рублей. При этом рост кредитного портфеля юридических лиц в 1 полугодии 2019 года составил 42,9%. Он достиг 725,7 млрд рублей. Розничный кредитный портфель увеличился на 61,9%, до 241,9 млрд рублей.

Средства клиентов в 1 полугодии увеличились на 62,4% в основном за счет роста объемов привлечения от физических лиц в связи с интеграцией Бинбанка. Средства физических лиц составили 902 млрд рублей, или 65% от общего объема средств клиентов. Они выросли на 71,3% по сравнению с I полугодием 2018 года. На долю юридических лиц приходится 35%, или 485,4 млрд рублей (рост на 48,1% по итогам 1 полугодия 2019 года).

Операционный результат по страховой деятельности по итогам 1 полугодия 2019 года составил 5,8 млрд рублей против 6 млрд рублей за аналогичный период прошлого года). Операционный результат по пенсионной деятельности составил 7,6 млрд рублей против 10,8 млрд рублей за аналогичный период прошлого года.

Результаты группы «Открытие» в I полугодии 2019 года обусловлены успешной интеграцией группы компаний Бинбанка, реализацией новых инициатив, направленных на рост бизнеса и повышение его эффективности.

2 июля 2019 года совет директоров Банка России принял решение о завершении санации «Банка Открытие» - флагманского актива группы.

Михаил Задорнов, президент-председатель правления банка «Открытие»: «Прибыль группы «Открытие» по итогам первого полугодия оказалась выше ориентиров на весь 2019 год. Мы завершили процесс консолидации всех бизнесов и вышли на прибыльность в каждом из основных сегментов нашей деятельности - банковском, страховом и пенсионном. Банк «Открытие» - флагманский актив группы - успешно завершил процедуру санации. Теперь мы имеем динамично развивающийся универсальный банк, успешно работающий как с корпоративными клиентами, так и с физическими лицами. «Росгосстрах» сохраняет лидирующие позиции на страховом рынке, группа «Открытие» остается одним из главных игроков на пенсионном рынке, активно развивается наш брокерский бизнес. Хорошие финансовые показатели по итогам 1 полугодия 2019 года создают все предпосылки для достижения амбициозных целей, стоящих перед Группой в ближайшие два года».

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 16:40, просмотров: 163, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Про 2021 год

​Про 2021 год
Что может потребовать от федерального центра победившая оппозиция? Много чего по мелочи, но главное – денег. И если какой-то регион выступит с таким требованием, и ему сойдет это с рук, присоединятся другие. Возможно, в массовом порядке
Сергей Белановский, социолог, директор по исследованиям Центра стратегических разработок Сегодня в 14:29
335 3
В нашем городе сложилась порочная «палочная» система штрафов ГИБДД, при которой жителей города вынуждают платить за правонарушения, которых они не совершали

В нашем городе сложилась порочная «палочная» система штрафов ГИБДД, при которой жителей города вынуждают платить за правонарушения, которых они не совершали
Эдуард Иваницкий, депутат думы Сургута Сегодня в 13:23
413 4
​Бывший куратор имущественного комплекса в Сургуте за месяц успел вернуться в администрацию и снова уволиться

​Бывший куратор имущественного комплекса в Сургуте за месяц успел вернуться в администрацию и снова уволиться
А также переехать в другой город
Анастасия Якупова, Дмитрий Щеглов Сегодня в 12:14
580 0
​Собирайте пожелания горожан до начала дизайна. Если, конечно, они есть

​Собирайте пожелания горожан до начала дизайна. Если, конечно, они есть
Каждый раз горожанам предлагается выбрать только один дизайн из двух-трех уже имеющихся. Мне же хочется не просто выбирать порой из нескольких плохих проектов, наименее плохой, а изначально самому написать свои «хотелки»
Сергей Антонов, сургутянин 12 августа в 12:37
750 3
Что делать, если вы стали очевидцем ДТП

Что делать, если вы стали очевидцем ДТП
До прибытия экстренных служб не стойте без дела, позаботьтесь о пострадавших. Если пострадавших в машине нет, то осмотрите кюветы, ближайший кустарник и траву
Пресс-служба МЧС России по Югре 11 августа в 13:42
653 0
Сургут за неделю. Местные странности

Сургут за неделю. Местные странности
Бациллам все равно, какая у вас должность. Лечитесь вовремя, не запускайте даже легкие болезни. А мэру желаем скорейшего возвращения в строй.
Олег Владимиров 11 августа в 13:02
1290 3
Олег Владимиров

Между большим и средним пальцем
Денег у людей мало, летают они редко, реже, чем в СССР. При этом ценовую конкуренцию никто не отменял, так что на фоне растущей стоимости керосина и аэропортовских услуг маржа авиакомпаний стремиться к исчезновению
Олег Владимиров 11 августа в 12:45
1119 2
Жители и гости Сургута приняли участие в большом фестивале, посвященном Дню физкультурника // ФОТОРЕПОРТАЖ

Жители и гости Сургута приняли участие в большом фестивале, посвященном Дню физкультурника // ФОТОРЕПОРТАЖ
Константин Шперлинг 10 августа в 19:14
1109 1
Людмила Осьминкина

Сколько церквей нужно Сургуту?

Благочинный Сургута и Сургутского района Антоний Исаков в интервью рассказал о строительстве культовых сооружений и источниках финансирования
Людмила Осьминкина 10 августа в 11:11
1584 12
​Ученые обнаружили, что почти вся рыба в Оби заражена описторхозом – даже те виды, которые раньше не болели. Какова угроза для сургутян и как спастись от паразитов?

​Ученые обнаружили, что почти вся рыба в Оби заражена описторхозом – даже те виды, которые раньше не болели. Какова угроза для сургутян и как спастись от паразитов?
Илья Низовских 10 августа в 10:29
1716 0
​Что Наталья Комарова обсуждала с дольщиками и «двоечниками»-застройщиками в Сургуте?

​Что Наталья Комарова обсуждала с дольщиками и «двоечниками»-застройщиками в Сургуте?
Итоги третьей встречи губернатора Югры с горожанами о проблемах строительства
Анастасия Якупова 09 августа в 17:59
2105 5
​Эксперт из Сургута посетил московский урбанистический форум

​Эксперт из Сургута посетил московский урбанистический форум
Ждем Югорские города в программе «100 городских лидеров»
Ксения Юдаева 09 августа в 17:10
791 0
Если обанкротится «Аэрофлот» — ничего страшного не случится, его место займут другие. А если мы потеряем Utair, то будут большие проблемы

Если обанкротится «Аэрофлот» — ничего страшного не случится, его место займут другие. А если мы потеряем Utair, то будут большие проблемы
​Олег Смирнов, президент Фонда содействия гражданской авиации 09 августа в 16:01
1056 0
​«Сургутнефтегаз» уступил кресло важного контролера Utair в пользу представителя правительства Югры

​«Сургутнефтегаз» уступил кресло важного контролера Utair в пользу представителя правительства Югры

Неужто нефтяники «сливают» свою авиакомпанию?
Артем Мазнев, Дмитрий Щеглов 09 августа в 14:54
1199 1
Город для пешеходов

Город для пешеходов
Сегодня важно заниматься не только автомобильной инфраструктурой, но и тем, чем пользуются пешеходы, велосипедисты, роллеры, скейтбордисты
Артем Кириленко, заместитель председателя думы Сургута 09 августа в 11:39
740 21
Жители балков между «Тюменьэнерго» и СурГУ просят администрацию города снести их лачуги. Власти отказываются

Жители балков между «Тюменьэнерго» и СурГУ просят администрацию города снести их лачуги. Власти отказываются
Если не появится богатый инвестор, то в ядре центра города будут красоваться покосившиеся «деревяшки»
Анастасия Якупова 09 августа в 09:03
864 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика