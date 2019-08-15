​Банк «Открытие» подтвердил высокое качество продаж ИСЖ по стандартам ЦБ

Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России провела контрольную закупку полиса инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) «Росгосстрах Жизнь» в Банке «Открытие» в июне 2019 года. Нарушений выявлено не было, продажа прошла в полном соответствии с требованиями Указания ЦБ № 5055-У от 11.01.2019 г., которое вступило в силу 1 апреля 2019 года. Компания «Росгосстрах Жизнь» получила копию акта о проведении контрольного мероприятия по его итогам.

«Мы доработали внутренние системы, процессы и актуализировали клиентские материалы в соответствие с новыми требованиями Указания Банка России заблаговременно до их вступления в силу 1 апреля, - рассказывает Александр Козинов, директор по правовым вопросам «Росгосстрах Жизнь». – Наша полисная документация по инвестиционно-накопительным продуктам была дополнена памяткой с требуемой информацией. А для сети Банка «Открытие» мы обновили скрипты по продажам и подробно рассказали о целях и содержании изменений».

«Для нас успешный результат проверки был ожидаем, - комментирует Мария Саенко, начальник управления страховых продуктов Банка «ФК Открытие». – Наши менеджеры, реализующие финансовые продукты, всегда внимательно относились к объяснению клиентам условий ИСЖ, и, по сути, с 1 апреля добавилась только дополнительная памятка, которую клиент должен подписать. Мы не считаем, что новые правила серьезно сказались на банках, которые и до Указания ЦБ соблюдали все принципы честной продажи».