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​Группа «Открытие» выиграла апелляцию по «делу Кузьминых»

Московский городской суд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб Кузьмина В.П. и Кузьминой Л.И. на решение Замоскворецкого районного суда г. Москвы по так называемому «делу Кузьминых». Судьи оставили решение суда первой инстанции без изменений, а апелляционные жалобы — без удовлетворения.

Напомним, в декабре 2017 года Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга удовлетворил требования супругов Кузьминых о взыскании с компании «Открытие Брокер» убытков в размере 1,7 млрд рублей, образовавшихся в результате совершения операций на финансовом рынке их доверенным лицом. Весной 2018 года Санкт-Петербургский городской суд поддержал данное решение. Не согласившись с вынесенными судебными постановлениями, АО «Открытие Брокер» и ПАО Банк «ФК Открытие» обжаловали их в Верховном Суде Российской Федерации. В конце 2018 года Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации отменила ранее принятые судебные акты и направила дело на новое рассмотрение по подсудности — в Замоскворецкий районный суд города Москвы.

В начале марта 2019 года Замоскворецкий районный суд г. Москвы рассмотрел в открытом судебном заседании «дело Кузьминых» с самого начала и принял справедливое решение — отказать в удовлетворении требований супругов Кузьминых в полном объёме. С решением суда бывшие клиенты АО «Открытие Брокер» не согласились и подали в Московский городской суд апелляционные жалобы, которые были рассмотрены судом с участием представителей Кузьминых, ПАО Банк «ФК Открытие» и АО «Открытие Брокер».

«Московский городской суд рассмотрел все доводы, изложенные представителями истцов, возражения представителей банка “Открытие” и “Открытие Брокер”, проанализировал их законность, обоснованность, и пришёл к единственно верному решению — отказать в удовлетворении жалоб, оставив решение Замоскворецкого районного суда без изменения. Теперь, когда решение суда первой инстанции вступило в законную силу, можно с уверенностью сказать, что справедливость восторжествовала. Представителям Кузьминых не удалось воспользоваться несовершенством законодательства и возложить на брокера убытки, понесённые Кузьмиными в результате неграмотного инвестирования», — отметила заместитель генерального директора по правовым вопросам АО «Открытие Брокер» Елена Рязанова.

«Как мы и ожидали, судьи Мосгорсуда, тщательно изучив все обстоятельства дела, пришли к обоснованному решению об отказе в удовлетворении апелляционных жалоб. Несмотря на сложность и запутанность дела, супругам Кузьминым не удалось изменить сложившуюся судебную практику о недопустимости возложения на брокера ответственности за ошибки, допущенные в ходе инвестирования его клиентами. Данное судебное решение является крайне важным для профессиональных участников рынка ценных бумаг, поскольку оно способствует защите их интересов от различного рода недобросовестных практик», — отметил вице-президент, директор юридического департамента банка «Открытие» Александр Полуянов.


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16 августа в 16:37, просмотров: 575, комментариев: 0


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