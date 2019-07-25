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​Клиенты банка «Открытие» заработали на инвестициях двузначную доходность в I полугодии 2019 года

В I полугодии 2019 положительную динамику продемонстрировали более 90% стратегий инвестиционно-страховых продуктов «Росгосстрах Жизнь», доступных клиентам банка «Открытие». Доходность стратегий, показавших рост, варьируется от +4,74% до +17,62% за полгода[1]. По продуктам управляющей компании «Открытие» положительную динамику в I полугодии показали как фонды акций, так и фонды облигаций, доходность составила от +4,56% до +18,36%.

По продуктам инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) «Росгосстрах Жизнь» лидером по доходности за I полугодие 2019 года стала стратегия «Глобальная безопасность», предполагающая инвестиции в компании, связанные со всесторонним обеспечением безопасности (от обеспечения финансовой защиты и кибербезопасности до медицинских технологий). Индекс с начала года вырос на 17,62%.

«Несмотря на сохраняющуюся волатильность, мировые рынки в I полугодии 2019 показали положительную динамику, отыграв просадку последнего квартала 2018 года, что, в свою очередь, позитивно сказалось на стратегиях от «Росгосстрах Жизнь». «Глобальная безопасность» оказалась в лидерах этого тренда и показала опережающий рост в сравнении с индикатором как рынка акций США S&P500, так и Европы Euro Stoxx 50», – объясняет руководитель управления инвестиций СК «Росгосстрах Жизнь» Дмитрий Нуриахметов.

Хорошую положительную динамику (+9,53%) также показала новая стратегия «Киберспорт», которая позволяет клиентам private сегмента банка «Открытие» поучаствовать в динамичном росте мировой game индустрии. Среди компаний, обеспечивающих доходность стратегии, производители игр, провайдеры онлайн видео и набирающих популярность социальных игровых платформ, производители игровых консолей и т.д.

Среди купонных ИСЖ позитивная динамика в I полугодии 2019 года у стратегии «Смарт Фонды», прирост по которой составил +5,87%. Инвестиционный доход по ней выплачивается не через 5 лет действия полиса, а ежегодно в виде купона, если индекс оказывается выше первоначальной точки входа. Стратегия анализирует рыночную динамику и составляет оптимальный портфель из 5 фондов. В состав портфеля могут входить не только традиционные фонды акций и облигаций, но и фонды с элементами хэдж-фонд стратегий. Это позволяет повысить устойчивость стратегии в долгосрочном периоде.

Динамика большинства прочих стратегий ИСЖ «Росгосстрах Жизнь» за I полугодие 2019 года также оказалась позитивной: 80% стратегий показали доход выше +5%.

По продуктам управляющей компании «Открытие» среди рублевых фондов наиболее высокую доходность за I полугодие 2019 года показал фонд «Открытие – Акции». Его результат +18,36%. Среди бумаг фонда, оказавших наибольшее воздействие на рост стоимости пая, акции Сбербанка, Яндекса и Газпрома.

«Российский рынок акций стал одним из лучших активов в мире по доходности в первом полугодии 2019 г. Этому способствовали как рост аппетита к риску среди глобальных инвесторов благодаря ожидаемому смягчению денежной политики ФРС США и других ключевых мировых ЦБ, так и снижение беспокойства участников рынка относительно существующих и потенциальных санкций. Благодаря продемонстрированному многими крупными эмитентами стремлению возвращать капитал инвесторам через дивиденды и обратный выкуп акций, создаются предпосылки для начала процесса переоценки исторически очень низкой оценки российского рынка по фундаментальным мультипликаторам», – комментирует руководитель отдела управления акциями УК «Открытие» Виталий Исаков.

Консервативный фонд «Открытие – Облигации» за I полугодие 2019 года показал доходность +4,56%.

Лидером по доходности среди валютных фондов УК «Открытие» стал фонд «Открытие – США», показавший +18,21% в долларах США. Фонд «Открытие – США» ориентирован на долгосрочных инвесторов, предпочитающих вложения в наиболее конкурентоспособные и успешные компании в крупнейшей экономике мира, имеющих желание и возможность брать на себя риск и переносить рыночную волатильность. Средства владельцев паев фонда вкладываются в акции биржевого фонда (ETF) iShares S&P 100.

Активно управляемый фонд «Открытие – Глобальные инвестиции», прибавивший с начала года +15,55% в долларах США, смог показать столь высокий результат за счет инвестирования в бумаги таких эмитентов, как Apple, Facebook, Charter Communications.

78% базовых активов, входящих в «Структурированные» стратегии (стратегии с участием при полной защите капитала на иностранные базовые активы[2]) УК «Открытие» показали положительную динамику. Топ-3 инвестиционные идеи по доходности базовых активов (Mastercard, Amazon, Nestle) показывают рост от +20% до +38% в абсолютном значении за полгода.

В купонных стратегиях (стратегиях с периодической выплатой купона в зависимости от динамики базовых активов) УК «Открытие» делалась ставка на лучшие истории отечественного рынка. Российский фондовый рынок вырос на +16,73% (индекс ММВБ) за первое полугодие, показав тем самым одну из лучших динамик среди всех развивающихся стран, сохранив при этом колоссальный потенциал.

«Мы рады в дополнение к классическим вкладам предложить нашим клиентам широкий выбор инвестиционных инструментов, которые позволят не только сохранить, но и приумножить капитал,отмечает начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса банка «Открытие» Александр Бородкин. – Инвестиционные продукты наших партнеров пользуются все большей популярностью у частных клиентов, и, учитывая впечатляющие результаты по итогам 6 месяцев этого года, мы ожидаем дальнейший рост продаж стратегий с защитой капитала на базе классических инвестиционных и страховых продуктов».


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Сегодня в 15:43, просмотров: 127, комментариев: 0


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