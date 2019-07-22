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​Ипотека на приобретение жилого дома с земельным участком или просто земельного участка по ставке от 10.1%

Запсибкомбанк обновил условия на покупку земли и на приобретение домов с земельным участком. При покупке дома с земельным участком, коттеджа, таунхауса ставка– от 10,1% годовых. При приобретении земельного участка* для всех заемщиков Запсибкомбанка действует единая ставка 10,8% годовых. Сниженные ставки по ипотеке на приобретение земельного участка и дома – доступный финансовый инструмент для людей, желающих построить собственный дом на своей земле или приобрести готовый дом.

Кредиты предоставляются на срок – до 30 лет. Первоначальный взнос – от 10%.

«Программы Запсибкомбанка всегда направлены на повышение доступности жилья, в том числе загородной недвижимости и земельных участков. Семьи, у которых есть действующий сертификат на маткапитал, могут использовать его в сумме первого взноса. Также в Запсибкомбанке есть возможность оформить кредитную линию с лимитом до 5 млн.руб. и тратить лимит по мере необходимости, сначала на покупку стройматериалов, на оплату строительных работ и далее по списку: отделка, мебель, техника и прочее. И главное - проценты по кредиту платятся только с фактически потраченных сумм, что позволяет клиенту распределить платеж по времени. Подробнее о новых условиях кредитования на покупку земли и загородной недвижимости можно узнать в ближайшем офисе Банка, где специалисты Запсибкомбанка рассчитают максимально возможную сумму кредита. Напомню, что условия ипотечных программ Запсибкомбанка позволяют гасить досрочно кредит без моратория, без взимания дополнительных комиссий, без ограничений в суммах – с пересчетом сумм по оплате процентов», – прокомментировал Иван Бочарников, директор дирекции розничного бизнеса ПАО «Запсибкомбанк».

Подать заявку вы можете на сайте или в любом офисе Запсибкомбанка.

*распространяется на приобретение земельных участков (права аренды) у юрид. лица/ индивидуального предпринимателя для подразделений банка, расположенных на территории города Тюмени, Тюменской области, включая ХМАО и ЯНАО, при первом взносе от 15%.


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Сегодня в 17:08, просмотров: 185, комментариев: 0


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