​Старший экономист банка «Открытие»: Циклический кризис в экономике будет. Но не раньше 2021 года

Максим Петроневич, аналитик Открытие Research, рассказал об ожидании кризиса в экономике и о том, как страна к этому может подготовиться.

С 2010 года внешняя конъюнктура, исключая политические события, для России оставалась в целом хорошей. Но есть первые признаки ухудшения ситуации: инверсия ставок, перегретость финансовых рынков США и Европы, действия американского президента в отношении ограничения торговли с КНР и Мексикой. Эскалация торговых ограничений приводит к тому, что перспективы роста мировой экономики и торговли становятся все более призрачными. Впервые за долгое время кризис может охватить и Китай, где 45% в экономике занимает инвестиционная составляющая - эта компонента наиболее чувствительна к экономическому циклу.

Рост замедлился, но еще не ушел в ноль

Признаки замедления роста мировой экономики наблюдаются и в текущих индикаторах: экспорт, импорт, продаж автомобилей, индексы опроса ведущих производителей — демонстрируют тренд на замедление, но еще не находятся в отрицательной зоне.

В России после активного восстановления экономики в 2017 - начале 2018 гг., которое было поддержано ростом потребкредитования, ипотеки и ожиданием восстановления экономического роста со стороны бизнеса, произошло охлаждение инвестиционной активности. Во второй половине 2018 года экономический рост остановился.

Если ситуация не улучшится во второй половине 2019 года – например, в связи с началом активной фазы реализации Национальных проектов, - то с высокой долей вероятности темпы роста экономики вплотную приблизятся к нулю.

С 2000 по 2009 гг. экономика страны росла за счет активного роста цен на нефть: в среднем на 20% ежегодно. Ресурсы давали активное развитие отраслям услуг, перераспределяли в их пользу трудовых и финансовых ресурсов. С 2010 по 2014 годы, когда цены на нефть особо не росли и внешняя подпитка доходов исчезла, экономика начала опираться на новый драйвер: кредитование и рост социальных госрасходов. Этот импульс оказался краткосрочным, так как не был активно поддержан бизнесом. С 2013 года темпы роста экономики начали затухать, и в 2014-2015 годах начался кризис. В 2017-2018 годах произошел новый небольшой отскок, связанный с незначительным ростом цен на нефть и ростом розничного кредитование. Но он не принес такого эффекта для экономики, как в 2010 году. Изменились стартовые условия: в 2010 году закредитованность населения РФ была значительно ниже.

Сейчас ситуация иная, и Банк России демонстрирует по этому поводу серьезное беспокойство, особенно в отношении кредитной нагрузки на наименее платежеспособных заемщиков. С 1 октября анонсирована дифференциация рисковых надбавок при расчете норматива достаточности капитала - не только от стоимости кредитов, но и от финансового состояния заемщика. Теперь, при кредитной нагрузке физического лица более 50% рисковые коэффициенты при расчете норматива Н1 вырастут в 2-2,5 раза. По факту получается, что нагрузка на капитал при расчете Н1 при выдаче инвесткредитов составит 75%, а для необеспеченных кредитов физлицу с долговой нагрузкой более 50% может достигать 220%. То есть на один и тот же объем капитала банк сможет выдать примерно в 3 раза больше инвесткредитов, чем розничных. Этим инструментом ЦБ планирует стимулировать банки сдвинуть акцент кредитования в пользу кредитов предприятиям, притормозив развитие сегмента высокорискованного розничного кредитования.

Анализируя возможные источники роста экономики РФ, Максим Петроневич предполагает, что внешние источники - экспорт и иностранные инвестиции, - не сработают. Причиной тому – санкции и ухудшение внешнеэкономическая конъюнктуры. В условиях вероятного кризиса, даже сохранение объемов экспорта было бы удачей. Однако, гораздо более вероятен сценарий отрицательной динамики в ближайшие 2-3 года. Что касается внутренних источников, то в их качестве могут выступать население, инвестиции и государственные ресурсы.

Падение реальных доходов населения

Реальные располагаемые доходы населения падают уже несколько лет, не смотря на рост зарплат. Это говорит о том, что растущие зарплаты получает все меньше человек, так как на крупных предприятиях идет оптимизация и уволенные сотрудники вынуждены искать работу в компаниях МСБ или теневом секторе. Впрочем, судя по данным первого квартала 2019 года, сальдо нанятых и выбывших работников постепенно улучшается.

Сокращение доходов началось с 2016 года. В условиях низких темпов роста бизнес переориентировался с развития, на оптимизацию и улучшение операционной деятельности. Процесс оптимизации численности сотрудников идет почти во всех секторах экономики, за исключением государственного, где количество чиновников растет. Оптимизация не может идти бесконечно и, судя по динамике занятости, потенциал сокращения численности работников близок к исчерпанию. По оценке Петроневича, в 2020 году разница между динамикой реальных и располагаемых доходов в РФ сблизится, и этот фактор будет подталкивать реальные доходы вверх. Свою роль в этом сыграет и грядущая индексация зарплаты бюджетникам, намеченная на осень 2019 года. Что касается расходов населения, то опасения Банка России по поводу пузыря на рынке кредитования и переход самого рынка кредитования в стадию зрелости, приведут к замедлению темпов его роста. То есть, не смотря на улучшающуюся ситуацию с доходами населения, розничное кредитование в перспективе не будет оказывать того же эффекта на экономику, как в 2018 году.

Бизнес замер в ожидании

Если говорить о таком источнике роста экономики как частные инвестиции, то еще до второго квартала 2018 года бизнес активно инвестировал в новые проекты. После повышения НДС, пенсионного возраста и ключевой ставки, частный бизнес перешел в режим ожидания. Возросла потребность в оборотном капитале.

«Если смотреть через призму данных Росстата, то финансовая ситуация в бизнесе сейчас остается достаточно хорошей. В 1 квартале 2019 года по широкому спектру отраслей наблюдался рост прибыли на 20-40%, повышалась доля прибыльных предприятий, рентабельность бизнеса остается на достаточно высоком уровне (12,5%). Объем избыточных депозитов средств предприятий можно оценить примерно в 3 трлн руб. За 4 месяца компании привлекли в банках и с долгового рынка около 1 трлн руб. (около 1% ВВП). Таким образом, в экономике деньги в целом есть и есть доступ к финансированию. Проблема в том, что финансовый ресурс не трансформируется в инвестиции: как бизнес не видит растущего рынка, а не растущий рынок не прощает ошибок, — констатирует эксперт. — Поэтому бизнес сконцентрирован на оптимизации текущего производства и занятости. Кроме того, на рынке увеличилось количество сделок по слияниям/поглощениям. Вместо того, чтобы вкладывать деньги в развитие производства, бизнес занимается покупкой существующих работающих производств.

Поможет ли снижение ключевой ставки?

Не следует ожидать экономического чуда от снижения ключевой ставки, анонсированного ЦБ. У Банка России уже есть инструмент рефинасирования кредитов, выданных МСБ, а также крупных инвестпроектов — под 6.5% годовых. Утвержденные лимиты выбраны едва на половину.

«Снижение ключевой ставки и планируемого смягчение коэффициентов для инвесткредитов при расчете нормативов скорее позволит банкам конкурировать со ставками долгового рынка, куда сейчас уходят многие крупные надежные заемщики».

Помогут ли нацпроекты?

Единственным драйвером роста экономики в такой ситуации остаются государственные инвестиции, в том числе, в нацпроектах. Они могут трансформироваться в инфраструктуру и продукцию в создании которых будут задействованы сотни предприятий, причем не в федеральном центре, а в регионах. Это увеличивает пространство для малого бизнеса, мобильность рабочей силы и т.д. Однако эффективность этого драйвера не однозначна.

«Госинвестиции будут важным источником экономического роста. Однако, по состоянию на 1 квартал 2019 года заявленные в рамках нацпроектов ресурсы, не тратятся. Объем их расходования составляет около 0.5%. Поэтому пока о каких-то эффектах говорить рано. Этот импульс мы почувствуем тогда, когда деньги от госинвестиций начнут реально проникать в экономику. С высокой вероятностью это произойдет во второй половине 2019 года либо позже», — заявил Петроневич. Он не исключает, что именно нацпроекты, вместе с Фондом национального благосостояния могут смягчить для России эффект очередного циклического кризиса.

Банки сегодня также готовы рассматривать перспективные проекты, связанные с созданием цифровой инфраструктуры, здоровьем населения, производством медоборудования, фармацевтикой, строительством.

Что будет с рублем?

Максим Петроневич заявил, что не ожидает крупной девальвации рубля при наступлении экономического кризиса, так как национальная валюта уже не привязана к ценам на нефть, а зависимость РФ от мирового рынка проявляется в значительной степени в позиции нерезидентов ОФЗ. Даже если ситуация будет развиваться негативно, после кратковременной волатильности, связанной с выходом нерезидентов из ОФЗ, рубль должен стабилизироваться на уровне на уровне около 20% выше текущего.