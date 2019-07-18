​Банк «Открытие» подарит югорчанам «Сибирское здоровье»

Финансовая организация в шестой раз выступила организатором традиционного спортивного праздника «Сибирское здоровье». 20 июля в Ханты-Мансийске на стадионе «Югра-Атлетикс» пройдут соревнования между горожанами по 8 видам спорта: мини-футбол, эстафета, стритбол, кросс, шахматы, гиревой спорт, армрестлинг, дартс. Впервые в этом году на мероприятии все желающие смогут попробовать свои силы в сдаче нормативов ГТО, для чего на площадке будут работать специалисты по ГТО.

«Банк «Открытие» ежегодно проводит такой спортивный праздник для горожан, участие в нем могут принять все желающие. Мы постарались сделать так, чтобы было комфортно и спортсменам и тем, кто пришел их поддержать. Для болельщиков организована специальная лаундж-зона «Открытие», где посетители праздника могут бесплатно подкрепиться фруктами и выпить освежающего лимонада, а дети – полакомиться мороженым. Для нас подобный проект – выполнение социальной ответственности бизнеса перед жителями округа и города», - добавил управляющий Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталий Мосунов.

Напомним, праздник «Сибирское здоровье» проходит в Ханты-Мансийске с 2013 года в формате городского спортивного праздника. Традиционным организатором праздника выступает банк «Открытие». Праздник «Сибирское здоровье» включен в перечень общегородских спортивных мероприятий и поддерживается правительством Ханты-Мансийского автономного округа- Югры.