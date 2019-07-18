​Облигациям банка «Открытие» присвоен кредитный рейтинг eAA-(RU)

Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций ПАО Банка «ФК Открытие» (серия БО-П05) кредитный рейтинг eAA-(RU).

Номинальный объем выпуска облигаций серии БО-П05 со сроком обращения 3 года составляет 10 млрд рублей. Агентство оценило эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам банка.

По методологии АКРА, ожидаемый кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к текущему кредитному рейтингу банка «Открытие» AA-(RU).

АКРА повысило кредитный рейтинг банка «Открытие» до уровня AA-(RU) с прогнозом «стабильный» в мае 2019 года. По оценкам агентства, кредитный рейтинг «Открытия» обусловлен высокой степенью системной значимости кредитной организации, умеренно сильным бизнес-профилем, адекватной достаточностью капитала, слабым риск-профилем и адекватной позицией по фондированию и ликвидности.

В начале июля было официально объявлено об успешном завершении процедуры финансового оздоровления банка «Открытие» через Фонд консолидации банковского сектора.