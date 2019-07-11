Банк «Открытие» выдал 100 млрд рублей кредитов малому и среднему бизнесу

Банк «Открытие» выдал 100 млрд рублей кредитов малому и среднему бизнесу с начала 2018 года. Об этом журналистам в Екатеринбурге на выставке «Иннопром 2019» объявила заместитель президента-председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова. По ее словам, с момента старта новой стратегии и перезапуска кредитования банк обеспечил доступ к кредитам для 6,5 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей. Лидерами по объему продаж стали Москва (16,5 млрд) и Санкт-Петербург (7,9 млрд), третье место занял – Ростов-на-Дону (5 млрд). Предпринимателям Югры «Открытие» за этот период выдал более 4 млрд рублей кредитов.

«По итогам первого полугодия 2019 года объем продаж кредитов МСБ выполнен на 104% в соответствии со стратегией 2020. Такие темпы роста стали возможны благодаря внедрению кредитного конвейера, рассмотрению кредитной заявки в течение короткого срока - 8 дней, выгодных условий кредитования, куда входят долгосрочные кредиты, и широкой кредитной линейки для разных отраслевых сегментов», – прокомментировала показатели Надия Черкасова. По ее словам, банк стремится построить бренд, который предлагает предпринимателям высокий уровень качественного сервиса. «Открытие» фокусируется на формировании лучшего клиентского опыта в таких приоритетных направлениях, как открытие счета, РКО, кредитование и внешнеэкономическая деятельность», - добавила Надия Черкасова.

В течение 2019 года «Открытие» планирует привлечь 145 тысяч новых клиентов на расчетно-кассовое обслуживание. Больше половины клиентов привлекается через digital-каналы и 97% клиентов пользуются дистанционными каналами при обслуживании. Текущая клиентская база Открытия составляет 185 тысяч активных клиентов. До конца 2020 года планируется рост клиентской базы в два раза.