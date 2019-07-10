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​На новом этапе развития «Росгосстрах» возглавит новый генеральный директор

Как сообщил председатель Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» - глава банка «Открытие» Михаил Задорнов, действующий генеральный директор страховой компании Николаус Фрай в ближайшее время передаст свои полномочия новому руководителю - Геннадию Гальперину, ранее возглавлявшему компанию «ВТБ Страхование».

«Николаус Фрай неоднократно отмечал, что компания вышла из кризиса и ей необходим фокус на развитие и активный рост бизнеса. Мы благодарны Николаусу, который подтвердил репутацию одного из лучших антикризисных менеджеров на российском страховом рынке. Под его руководством компания успешно выполнила поставленные задачи: преодолела убыточность в ОСАГО, провела масштабную трансформацию бизнес-процессов и офисной сети, существенно укрепила менеджмент на уровне головной организации и регионов, получила по итогам 2018 года первую за три года прибыль — более 6,2 млрд рублей», - отметил Михаил Задорнов.

К середине 2019 года компания смогла значительно укрепить свои позиции на страховом рынке. По предварительным итогам первого полугодия объем начисленной страховой премии превысит 37 млрд рублей. Темп роста сборов по ключевым линиям составляет 110-115%, при этом убыточность стабильно лучше плана. Чистая прибыль за полугодие, по предварительным оценкам, может достичь 3 млрд рублей.

«Совет директоров остановился на кандидатуре Геннадия Гальперина как потенциального CEO компании после тщательного анализа ситуации на страховом рынке, - пояснил Михаил Задорнов. — Гальперин - профессиональный страховщик, имеющий богатый опыт работы в отрасли и хорошо известный рынку в качестве топ-менеджера, который умеет выводить крупные компании на лидерские позиции. Немаловажным фактором при принятии решения стало и то, что Геннадий Аронович несколько лет проработал в «Росгосстрахе» в качестве исполнительного директора, хорошо знает специфику компании и понимает масштаб ее бизнеса».

Первоочередными задачами Геннадия Гальперина на новом посту станет обеспечение роста прибыли компании, дальнейшее укрепление ее лидирующих позиций на рынке и повышение привлекательности «Росгосстраха» для инвесторов.

Г. Гальперин приступил к работе в «Росгосстрахе» в качестве главного исполнительного директора компании. В должность генерального директора ПАО СК «Росгосстрах» он вступит после завершения предусмотренной законодательством процедуры согласования и утверждения.


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Сегодня в 16:26, просмотров: 139, комментариев: 0


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