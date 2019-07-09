Банк «Открытие» и администрация Ханты-Мансийского района подписали соглашение о сотрудничестве

Документ призван повысить доступность финансовых услуг банка на территории Ханты-Мансийского района, способствовать развитию социально-экономического партнерства. Свои подписи под документом поставили управляющий Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталий Мосунов и глава Ханты-Мансийского района Кирилл Минуллин. В рамках соглашения банк планирует увеличить количество офисов обслуживания на территории района, установить новые и дополнительные банкоматы и устройства самообслуживания, развивать инвестиционную деятельность.

«Банк «Открытие» также выполняет социальную функцию – большинство жителей района и округа, получающие меры государственной поддержки, являются нашими клиентами. Мы плодотворно сотрудничаем как с муниципалитетами округа, так и с правительством региона. «Открытие» готов предоставлять комфортный банковский сервис каждому жителю нашего округа», - добавил Виталий Мосунов.

Напомним, на территории Ханты-Мансийского района банк представлен отделением в Горноправдинске, 19 банкоматами и кисосками самообслуживания. До конца 2019 года планируется открыть на территории Ханты-Мансийского района еще 4 информационно-платежных киоска для обслуживания держателей банковских карт.