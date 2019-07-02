​Труд – лучшая дисциплина в учебе

В компании «Россети Тюмень» (бренд АО «Тюменьэнерго») дан старт летнему трудовому сезону студенческого отряда «Энергетик». Торжественные линейки прошли параллельно в Сургуте, Нижневартовске и Тюмени – в этих городах молодежи вновь предстоит познакомиться и поработать на электросетевых объектах компании.

В этом году в состав СО «Энергетик» зачислено 82 бойца, для которых подготовлены производственные задания. «Со студентами будут работать ведущие сотрудники компании «Россети Тюмень». Молодежь сможет получить ответы на вопросы, связанные с профессией, непосредственно от производственников. Уверена, многие смогут окончательно убедиться в правильности своего выбора профессии. Кроме того, студенты смогут погрузиться в корпоративную культуру», – отметила начальник отдела развития и учета персонала АО «Тюменьэнерго» Светлана Павлова.

Многолетняя практика привлечения студотрядов позволила компании выстроить успешную систему отбора мотивированных студентов с высоким профессиональным потенциалом. Об этом свидетельствует и тот факт, что вчерашние бойцы СО трудоустроены в «Россети Тюмень» и служат примером для своих младших товарищей – сегодняшних студотрядовцев. Хотя полезный опыт из сотрудничества с одной из ведущих энергетических компаний России выносят все, ведь знания, полученные в отряде, очень ценны для учебного процесса.

«Теория далека от практики, поэтому опыт участия в студотрядах нынешней молодежи необходим. Сейчас наш вуз занимается перестройкой учебной программы с уклоном на практикоориентированный подход (это мировой тренд), внедряем методы проектного обучения. Когда наши студенты возвращаются с летнего трудового сезона, они делятся своим опытом, который мы используем в своей деятельности», – отметил заведующий кафедрой радиоэлектроники и электроэнергетики Политехнического института СурГУ Виталий Рыжаков.

После торжественной линейки ребята побывали на экскурсиях в Сургуте – в Центральной диспетчерской службе компании, откуда идет централизованное управление сетями Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО, в Тюмени – на ремонтно-производственной базе, в Нижневартовске – на пункте тренажерной подготовки персонала. Уведенное по-настоящему заинтересовало будущих энергетиков.

«Я впервые попал в студотряд «Энергетик». Я из семьи энергетиков, поэтому мой выбор профессии был предопределен, и мой приоритет сегодня – набраться опыта. Теперь хочу реализовывать свои амбиции и теоретические знания на деле», – заявил боец СО «Энергетик» Первин Гобилов.