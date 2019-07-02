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​Розничные клиенты банка «Открытие» инвестируют по принципу Уорена Баффета

По итогам опроса, клиентам наиболее интересны инвестпродукты с возможностью максимально частого получения дохода и продукты, ориентированные на динамику мировых компаний потребительского сектора, товарами которых они сами ежедневно пользуются. В результате, СК «Росгосстрах Жизнь» запустила 2 новые стратегии инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) специально для розничного сегмента клиентов банка «Открытие»: «Потребительский сектор» и «Квартальный купон».

Стратегия «Потребительский сектор» позволяет инвестировать в акции компаний с наиболее сильным брендом и глобальным присутствием: PepsiCo, Danone, Estee Lauder, Procter&Gamble и др. Программу можно оформить на 3 года при условии выплаты дохода по окончании срока страхования или на 5 лет в случае ежегодной выплаты купонов. Минимальный взнос – 50 000 рублей, уплачивается единовременно.

«Согласно одному из принципов Уорена Баффета, инвестировать следует в компании, чей бизнес вам понятен и чьими продуктами вы сами пользуетесь, – объясняет Дмитрий Нуриахметов, руководитель управления по инвестициям СК «Росгосстрах Жизнь». – Стратегия «Потребительский сектор» как раз такая. Компании, входящие в стратегию, на слуху у большинства россиян, они ежедневно покупают их товары: косметику, продукты питания. Эта стратегия понятна и прозрачна для розничных клиентов банка, и в то же время имеет ряд факторов инвестиционной привлекательности. В мире стремительно сокращается прослойка бедного населения развивающихся рынков азиатского региона. По мере роста финансовых возможностей людей растет и спрос на товары потребительского рынка, от чего в большей степени выигрывают глобальные компании с сильным брендом. Плюс этот спрос мало чувствителен к рыночным колебаниям».

Стратегия «Квартальный купон» основана на акциях компаний, специализирующихся на авиаперевозках и производстве товаров потребления: Nestle, Walmart, Singapore Airlines и др. Продукт имеет сразу две отличительные особенности. Во-первых, доход может выплачиваться ежеквартально. Во-вторых, вход в рынок производится каждый квартал, что значительно снижает чувствительность продукта к рыночным колебаниям. Даже в случае снижения в одном из кварталов, перспективы получения доходности во всех следующих периодах сохраняются на высоком уровне.

Если купон будет выплачиваться каждый квартал, максимальный размер потенциальной доходности по полису составит 13,6% годовых в рублях и 5,0% в долларах США. Для сравнения, в 2018 году средняя ставка по рублевым вкладам от одного года в ТОП-10 российских банках, по данным ЦБ РФ, была 6,2% (без учета Сбербанка – 6,5%). Срок инвестирования в продукт – 5 лет. Минимальный единовременный взнос – 50 000 рублей/800 долларов США.

ООО СК «Росгосстрах Жизнь» — дочерняя компания ПАО СК «Росгосстрах», входящая в группу банка «Открытие», акционером которого является Банк России. Создана в 2019 году на базе приобретенной страховой компании. Специализируется на инвестиционно-накопительных продуктах страхования жизни, которые реализует через агентскую сеть и через банки-партнеры. www.ergolife.ru

ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования. На территории Российской Федерации действуют более 1500 офисов и представительств компании, порядка 300 центров и пунктов урегулирования убытков. В компании работает около 50 тыс. сотрудников и страховых агентов. 6 октября 2018 года система РОСГОССТРАХ отметила 97 лет со дня своего создания. www.RGS.ru.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.


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02 июля в 15:52, просмотров: 801, комментариев: 0


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