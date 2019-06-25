​27 и 28 июня ПАО «Запсибкомбанк» приглашает на ипотечную ярмарку в Сургуте!

27 и 28 июня в г. Сургут пройдет ипотечная ярмарка Запсибкомбанка, где впервые будут предложены единые ставки для всех клиентов – 10% годовых на готовое жилье и 10,1% годовых – на строящееся. Таким образом, посетители смогут выбрать подходящий вариант жилья и в новостройке, и на вторичном рынке.

На ипотечной ярмарке вас ждут новые возможности:

Специальные ставки от 10% годовых по ипотеке для всех посетителей;

по ипотеке для всех посетителей; Ипотека под 5% годовых для семей с детьми;

Консультации по ипотеке под маткапитал, «молодым» семьям, льготам отдельным категориям граждан, консультации по оформлении налогового вычета;

Консультации агентств недвижимости.

«Сейчас для клиентов Запсибкомбанка действует широкий перечень возможностей, который позволяет удовлетворить практически все запросы клиентов. Это и специальная программа на приобретение объектов у застройщиков-партнеров Банка; использование материнского капитала в сумме первого взноса по ипотеке; использование бюджетного сертификата; приобретение жилья в любом городе России, даже там где нет офиса Запсибкомбанка; приобретение жилья без накоплений, специальная ипотечная программа на приобретение «больших» квартир и программа по семейной ипотеке. И что самое главное, в дни ярмарки посетители смогут не только получить консультации от кредитных специалистов, но и оформить ипотеку по сниженной ставке10% годовых», прокомментировала Ирина Стельмах, директор офиса ПАО «Запсибкомбанк» в г. Сургут.

Ждем вас на ипотечной ярмарке 27 июня с 9.00 до 17.00 и 28 июня с 10.30 до 17.00 в офисе Запсибкомбанка в г. Сургут на ул. Комсомольский проспект, 15. Консультации представителей агентств недвижимости будут проводиться в эти же даты и время.

Подать заявку на сниженную ставку также можно в любом офисе Запсибкомбанка в г. Сургут 27 и 28 июня по адресам: ул. Комсомольский проспект, 15, ул. Чехова, 1, ул. 30 лет Победы, 5, согласно режиму работы офисов.