В 2019 году на выплаты субсидий молодым семьям в Югре направят 2,1 млрд рублей

Целевой программе «Улучшение жилищных условий населения Югры» – 13 лет. Она была принята в 2006 и сразу обрела популярность. Слово «ипотека» не стало казаться таким уж страшным, потому что в программе была заложена крайне привлекательная для молодежи подпрограмма «Доступное жильё молодым».

Для участия в подпрограмме нужно было немного: жить в Югре, не иметь жилья в округе и за его пределами, возраст супругов должен быть не старше 35 лет. А дальше брать ипотеку и рассчитываться за нее, используя меры государственной поддержки – прежде всего, жилищную субсидию на каждого ребенка, которой можно было погасить часть ипотечного долга.

Число желающих росло в геометрической прогрессии, за 13 лет участие в подпрограмму вступили свыше 63000 человек. И хотя возможности регионального бюджета порой не вытягивали объемов, к лету 2019 года уже более половины заявителей получили окружную поддержку в виде жилищной субсидии на детей на погашение части долга.

Сегодня в очереди остаются порядка 16 тысяч молодых семей Югры. Около 8,5 тысяч из которых живут в собственных квартирах, из них 7,4 тысяч семей получают компенсацию части процентной ставки по кредиту.

2,2 миллиарда рублей, которые правительство Югры направило в подпрограмму «Доступное жильё молодым» в прошлом году, позволило сократить очередь более чем на 2000 семей. В 2019 году на субсидии направлена практически равнозначная сумма в 2,1 миллиарда рублей.

Одними из тех, кто получил господдержку в 2018 году, стала молодая семья Зубовых из Сургута. Ждали они субсидию семь лет.

– Тогда мне было почти 25 лет, сейчас 31 год, – рассказывает Линара Зубова. – Мы встали в очередь в 2011 году, а в декабре 2018 получили по 637 тысяч рублей на ребёнка. Субсидия, конечно, нам помогла, платёж по ипотечному кредиту, а мы брали 3 миллиона рублей, уменьшился в полтора раза.

У Надежды Яметовой из Ханты-Мансийска – трое детей, шести, четырех и двух лет. В программу Надежда с мужем вступили тоже в 2011 году. За семь лет семья стала многодетной. За это время 12,5% годовых, под которые Яметовы брали ипотечный кредит, 4% ежемесячно компенсировало Ипотечное агентство Югры.

10 апреля 2019 года семья получила субсидию на детей и ежемесячный платёж существенно снизился.

– Мы очень рады, что смогли получить такую помощь, – говорит Надежда.

Всего же с 2006 года на финансирование подпрограммы «Доступное жилье молодым» Югра направила более 20 миллиардов рублей, средний размер субсидии для одной семьи был равен миллиону рублей. В 2019 году показатель вырос до 1,1 миллиона на одну семью – участницу.

Две очереди: не ошибитесь!

С 2019 года общую очередь на получение субсидии разделили на два потока: деньги выплачивают тем, кто стал участником программы до 31 декабря 2010 года, и тем, кто заявился после 01 января 2011. В первую очередь субсидию получают участники, купившие жилье.

Поэтому все молодые семьи, которые находятся в очереди на получение субсидии, но не приобрели жилье, до 1 июля 2019 года должны представить в Ипотечное агентство Югры документы о его приобретении.

Кстати, процесс подачи документов за время работы программы стал максимально удобным и быстрым –документы можно отправлять при помощи МФЦ.

В этом году для семей предусмотрена альтернатива – разовая выплата в размере 300 000 рублей. Эту субсидию можно потратить на погашение ипотечных кредитов, полученных до 31 декабря 2013 года с компенсацией части процентной ставки. Прием заявлений на участие в мероприятии в 2019 году осуществляется до 1 июля 2019 года через филиалы Ипотечного агентства Югры и МФЦ.

Информацию по данной субсидии можно получить, позвонив по телефону горячей линии Ипотечного агентства Югры 8 800 100 66 00.

В апреле на заседании окружного правительства было принято решение в помощь молодым многодетным семьям с ипотечными кредитами. По инициативе губернатора Югры Натальи Комаровой им будут выделены средства на оплату остатков долга. Финансовую поддержку должны получить около полутора тысяч семей.

Важный момент: в нынешнем году выплаты будут проходить в два этапа. Первый уже прошёл: в него попали семьи, которые состояли на учете в программе «Доступное жилье молодым» на 1 января 2019 года и взяли кредит на покупку жилья до 1 мая. Средства на лицевые счета, обслуживающие кредиты, уже поступили. Второй этап – для тех многодетных семей, которые купят жилье вплоть до конца июня. Предполагается, что для них выплаты будут осуществляться в течение июля текущего года.

Главным оператором по реализации жилищных программ в регионе было и остается Ипотечное агентство Югры, созданное в 2006 году Правительством автономного округа. За 13 лет с помощью Агентства более 88000 семей получили меры государственной поддержки по улучшению жилищных условий. За эти же годы сотрудники Агентства проконсультировали более 341 000 семей.