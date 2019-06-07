​«Россети» – единое имя электросетевого комплекса России

На Петербургском международном экономическом форуме – 2019 (ПМЭФ-2019) группа «Россети» представила новую, единую бренд-архитектуру энергохолдинга.

С июня 2019 года все компании магистрального и распределительного электросетевого комплекса в корпоративных и маркетинговых коммуникациях, а также на всех носителях фирменного стиля будут использовать новое название, содержащее торговый знак «Россети» и региональную или функциональную привязку.

Внедрение единой бренд-архитектуры, одобренное Советом директоров компании «Россети» 29 апреля 2019 года, предусматривает поэтапную замену фирменных элементов по мере окончания сроков их амортизации, без увеличения существующих бюджетов и в рамках утвержденных бизнес-планов компаний.

«Группа «Россети» работает в 80 субъектах Федерации, реализует единые подходы к управлению и развитию электросетевой инфраструктуры страны, постоянно повышает качество предоставляемых услуг, расширяя их перечень. Переход на единую бренд-архитектуру – это естественный и логичный шаг на пути развития холдинга. Для потребителей из разных уголков нашей страны важно понимать, какая компания несет перед ними ответственность за надежное и качественное электроснабжение. Очевидно, что имя у этой компании должно быть одинаковое по всей стране», – подчеркнул глава компании «Россети» Павел Ливинский.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2018 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 761,5 млрд кВтч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.