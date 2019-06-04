​Ни света, ни денег: Владимир Путин увеличил размер штрафа за самовольное подключение к электросетям

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, увеличивающий размеры административных штрафов за повторное самовольное подключение к электрическим и тепловым сетям до 300 тысяч рублей. Только за первый квартал 2019 года в зоне ответственности «Тюменьэнерго» выявлено около 150 фактов безучётного и около 90 бездоговорного потребления электроэнергии. Общий ущерб со стороны злоумышленников составил 7,5 млн рублей.

Нововведения не только сократят убытки электросетевых компаний, но и позволят снизить количество случаев электротравматизма, в том числе, с летальным исходом, которые происходят с «электроворами» в результате подобных подключений. По статистике, каждая вторая травма в электроустановках напряжением выше 1000 Вольт смертельна.

ПАО «Россети» ведет активную борьбу с хищениями электрической энергии. В 2018 году в результате проверок и рейдов выявлено более 72 тысяч фактов незаконного потребления на сумму 13,5 млрд рублей. По итогам рассмотрения более 65 тысяч заявительских материалов, направленных компанией в правоохранительные органы, возбуждены 31 тысяча административных и 85 уголовных дел. В среднем около 10% лиц совершали в течение года аналогичные деяния повторно.

Энерговоровство сказывается и на добросовестных потребителях, потому что ведет к скачкам напряжения и преждевременному износу сетей, становится причиной аварий.

Следующим шагом должно стать увеличение штрафов за повреждение электрических сетей, предусмотренное статьей 9.7 КоАП РФ.