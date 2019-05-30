​Детский фестиваль пройдет в парке «Новые ключи»

1 июня в парке «Новые ключи» состоится детский фестиваль «Радуга детства». Сургутян и гостей города ждет увлекательная шоу-программа:
- энергичная зарядка;
- шоу мыльных пузырей;
- мастер-классы;
- игры и конкурсы;
- призы и подарки;
- фотозоны;
- выступления творческих коллективов;
- фокусы и многое другое!
Приглашаем вас окунуться в незабываемую атмосферу радости, счастья и веселья!
Время проведения: с 13 до
18
Место проведения: парк «Новые ключи» (ул. Крылова, д. 53/4).
Вход свободный.
Партнеры мероприятия: ПАО «Сбербанк России», Русское радио Сургут, Ипотечное агентство Югры, НадоМаркет, Спортивный аэрокомплекс GOFLY, Первый Туристический Центр, студия развития ДРИМБИГ, сеть фитнес клубов FITNESSES PLAZA.
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