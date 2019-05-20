16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  64,6327   EUR  72,2464  

Есть ли жизнь на пенсию?

Исследование условий жизни населения России, которое провел Росстат, показало, что ежемесячный доход российской семьи должен составлять хотя бы 58,5 тыс. руб., чтобы она могла купить самое необходимое. Семье пенсионеров достаточно 38,3 тыс. руб. При этом средний размер страховой пенсии в России на 2018 год составляет 14 тыс. руб., а в Югре – 20,1 тыс. руб. по данным Пенсионного фонда России. Тем временем, уровень цен продолжает расти. Неудивительно, что многие ищут дополнительные возможности увеличить будущие выплаты, пока еще работают.

Финансовый рынок предлагает разные варианты инструментов, которые могут помочь сформировать сбережения: ценные бумаги, недвижимость, вклады, негосударственное пенсионное обеспечение и другие. Выбор тех или иных инструментов индивидуален в отношении каждого человека и требует тщательного изучения перед принятием решений.

В дополнение к государственной пенсии, которую люди вверяют пенсионным фондам, каждый вправе формировать дополнительный капитал в негосударственном пенсионном фонде (НПФ), заключив договор негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). По условиям договора сумму, которую готов отчислять, устанавливаешь самостоятельно. Причем даже 500 рублей в долгосрочной перспективе могут кратно увеличить пенсию.

Итоговый размер пенсии зависит от того, насколько грамотно специалисты выбранного вами НПФ сумеют приумножить ваши накопления. «Главные факторы, на которые нужно обратить внимание при выборе негосударственного пенсионного фонда, это, во-первых, учредитель, во-вторых, опыт работы на рынке и квалификация персонала, в-третьих - это стабильность финансовых результатов на долгосрочном горизонте», - отмечает Алексей Назаров, генеральный директор Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Сургутнефтегаз».

Очевидно, без грамотного консультанта в вопросах пенсионного обеспечения не обойтись. Выбрать «своего» финансового советника так же важно, как выбрать врача или парикмахера. АО «НПФ «Сургутнефтегаз», который работает с сургутянами уже 24 года, ставит во главе работы миссию компании - помощь клиентам в формировании долгосрочной финансовой культуры. Каждый клиент в офисах НПФ «Сургутнефтегаз» уже сейчас может получить консультацию и ответы на все вопросы, касающиеся его будущей пенсии.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 12:11, просмотров: 157, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии закрыты.

Мнения

Главный врач Центра СПИД Югры опасается усиления межнациональной напряженности в Сургуте

Главный врач Центра СПИД Югры опасается усиления межнациональной напряженности в Сургуте
Причина тому — недовольство жильцов дома, которым мигранты — пациенты медучреждения, мешают спать по утрам
Лилия Сулейманова Сегодня в 12:50
66 0
Как сделать сургутский театр прибыльным

Как сделать сургутский театр прибыльным
Важный шаг – включение обязательного похода каждого школьника в театр на соответствующую его возрасту постановку в программу средней школы
Сергей Антонов, сургутянин Сегодня в 14:03
105 0
Отрадно, что музейное дело в нашем городе в руках увлеченных и высокопрофессиональных специалистов

Отрадно, что музейное дело в нашем городе в руках увлеченных и высокопрофессиональных специалистов
Вадим Шувалов, глава Сургута 18 мая в 10:31
809 2
​Учет и контроль

​Учет и контроль
СИА-ПРЕСС – об итогах прошедшей недели
Олег Владимиров 17 мая в 22:24
1206 3
Для кампуса в Сургуте уже сделано очень много

Для кампуса в Сургуте уже сделано очень много
Но еще можно передать свои идеи и видение функционирования объекта разработчикам для анализа и учета в концепции
Артем Кириленко, зампредседателя думы Сургута 17 мая в 17:16
1592 17
​Александр Фокеев: «Некоторые выходят после спектакля со словами: «А кто такой анчар?»…

​Александр Фокеев: «Некоторые выходят после спектакля со словами: «А кто такой анчар?»…
Интервью с руководителем молодежной студии Сургутского театра и режиссером премьеры «В часы забав…» — об учениках и учителях, прогрессивном преподавании и о том, зачем хулиганить с Пушкиным
Надежда Макаренко 17 мая в 16:46
1457 0
​Артем Кириленко: Проблемы дольщиков ЖК «Уютный» не новы для Сургута и всегда находятся на особом контроле губернатора и правительства Югры

​Артем Кириленко: Проблемы дольщиков ЖК «Уютный» не новы для Сургута и всегда находятся на особом контроле губернатора и правительства Югры
Зампредседателя думы Сургута о вкладчиках «Северстроя», которые боятся остаться без квартир
Артем Кириленко, зампредседателя думы Сургута 16 мая в 17:09
1557 14
​Недострой в центре Сургута может стать социальным объектом

​Недострой в центре Сургута может стать социальным объектом
Городская администрация и застройщик обсуждают возможность выкупа или аренды здания на пересечении улиц Майская и Декабристов
Анастасия Якупова 16 мая в 15:37
5316 8
​Силиконовая пойма

​Силиконовая пойма
Техзадание разработано, торги разыграны, сто двадцать миллионов бюджетных денег выделено, и «Сколково» уже приступил к разработке концепции «Кампуса».Или не кампуса? Или все таки кампуса? Давайте разберемся.
Сергей Глинских, сургутянин 16 мая в 10:54
1236 11
Олег Владимиров

​Разговаривайте с нами
Большинство граждан в интернете, как и в жизни – хоть и пассивные, но все же адекватные, и они, поверьте, ценят, когда власть с ними общается
Олег Владимиров 15 мая в 21:14
1185 10
​Соучастники

​Соучастники
Денег нет в нефтяной столице России на самое необходимое, на детей, но ни слова о том, куда эти деньги исчезли, никто не проронит. Молчок. Омерта. Нету. Пропали куда-то, и все
Александр Мазурин, читатель siapress.ru 15 мая в 17:23
1365 10
​Что происходило в Екатеринбурге. И почему недовольство строительством очередного храма вылилось в массовые протесты?

​Что происходило в Екатеринбурге. И почему недовольство строительством очередного храма вылилось в массовые протесты?
Ева Рудион 15 мая в 08:43
10517 28
Что будет с сургутским аэропортом, если Utair продаст контрольный пакет его акций

Что будет с сургутским аэропортом, если Utair продаст контрольный пакет его акций
Анастасия Семихатских 14 мая в 14:54
1482 3
​Правда ли, что по полису ОМС теперь можно бесплатно поставить светоотражающие пломбы? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

​Правда ли, что по полису ОМС теперь можно бесплатно поставить светоотражающие пломбы? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Информация об этом распространяется из-за публикации одного из федеральных СМИ
Лилия Сулейманова 13 мая в 15:41
1414 3
​Может ли работник увеличить время обеденного перерыва для кормления ребенка?

​Может ли работник увеличить время обеденного перерыва для кормления ребенка?
Также отвечаем, как в таком случае оплачиваются рабочие часы
Анастасия Варвулева, старший помощник прокурора 13 мая в 13:55
824 0
​Сталина повесили

​Сталина повесили
СИА-ПРЕСС – об итогах прошедшей недели
Олег Владимиров 13 мая в 09:30
684 5
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика