Есть ли жизнь на пенсию?

Исследование условий жизни населения России, которое провел Росстат, показало, что ежемесячный доход российской семьи должен составлять хотя бы 58,5 тыс. руб., чтобы она могла купить самое необходимое. Семье пенсионеров достаточно 38,3 тыс. руб. При этом средний размер страховой пенсии в России на 2018 год составляет 14 тыс. руб., а в Югре – 20,1 тыс. руб. по данным Пенсионного фонда России. Тем временем, уровень цен продолжает расти. Неудивительно, что многие ищут дополнительные возможности увеличить будущие выплаты, пока еще работают.

Финансовый рынок предлагает разные варианты инструментов, которые могут помочь сформировать сбережения: ценные бумаги, недвижимость, вклады, негосударственное пенсионное обеспечение и другие. Выбор тех или иных инструментов индивидуален в отношении каждого человека и требует тщательного изучения перед принятием решений.

В дополнение к государственной пенсии, которую люди вверяют пенсионным фондам, каждый вправе формировать дополнительный капитал в негосударственном пенсионном фонде (НПФ), заключив договор негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). По условиям договора сумму, которую готов отчислять, устанавливаешь самостоятельно. Причем даже 500 рублей в долгосрочной перспективе могут кратно увеличить пенсию.

Итоговый размер пенсии зависит от того, насколько грамотно специалисты выбранного вами НПФ сумеют приумножить ваши накопления. «Главные факторы, на которые нужно обратить внимание при выборе негосударственного пенсионного фонда, это, во-первых, учредитель, во-вторых, опыт работы на рынке и квалификация персонала, в-третьих - это стабильность финансовых результатов на долгосрочном горизонте», - отмечает Алексей Назаров, генеральный директор Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Сургутнефтегаз».

Очевидно, без грамотного консультанта в вопросах пенсионного обеспечения не обойтись. Выбрать «своего» финансового советника так же важно, как выбрать врача или парикмахера. АО «НПФ «Сургутнефтегаз», который работает с сургутянами уже 24 года, ставит во главе работы миссию компании - помощь клиентам в формировании долгосрочной финансовой культуры. Каждый клиент в офисах НПФ «Сургутнефтегаз» уже сейчас может получить консультацию и ответы на все вопросы, касающиеся его будущей пенсии.