​Доходная аренда

Арендные дома для Югры уже не в диковинку.
Уютные квартиры, доступные цены, официальный договор – вот преимущества аренды
жилья в наемным доме. Этот уникальный для России проект в округе реализует
Ипотечное агентство Югры.
В молодом динамично развивающемся регионе, где
активно протекают миграционные процессы, арендное жилье всегда будет
востребовано. Вопрос только в том, будет ли это «серый» рынок, на котором никто
ничего не гарантирует, или государственный – с прозрачными условиями и «белым»
доходом. Ханты-Мансийский округ пошел по второму пути.
–Что из себя представляет цивилизованный рынок
жилья? Наличие договора, ясных и понятных условий проживания, а также
регистрации по месту пребывания, – говорит генеральный директор Ипотечного
агентства Югры Евгений Чепель.
На сегодняшний день в автономном округе
эксплуатируется пять арендных домов (Сургут, Нефтеюганск и Ханты-Мансийск), в
которых сдаются 730 квартир. Их общая площадь – 35 773 кв. м., средняя
доля загрузки – 97 %.
– Мы переехали в Сургут из северного Казахстана
по программе переселения соотечественников, – рассказывает Ирина Королева,
жительница сургутского арендного дома. – В первую очередь, нас интересовала
официальная регистрация – нужно было устраивать детей в детсад и школу, да и
самим «прописка» необходима была для оформления на работу. А когда заехали в
арендный дом, то удивились царящей чистоте и доброжелательности к жильцам.
Здесь большая игровая площадка, парковка, везде установлены видеокамеры. Поэтому
если что-то случится, то всегда можно обратиться за записью и найти
виновника.
По словам управляющей наемным домом в
Ханты-Мансийске Амины Араслановой, все квартиры обставлены мебелью и бытовой
техникой, так что можно сразу заезжать и жить. Стоимость аренды однокомнатной
квартиры (33 кв. м.)
в этом доме – 19 тысяч рублей, двухкомнатной (55 кв. м.) – 26,
трехкомнатной (82 кв. м.)
– 35. Квартиры типовые, порой, единственное отличие в них – цвет штор на
окнах.
Благодаря энергосберегающим технологиям жильцы
арендного дома могут существенно сэкономить на «коммуналке», ведь у него есть
своя крышная газовая котельная, которая существенно снижает стоимость тепло- и
горячего водоснабжения для проживающих в доме. Не нужно платить и за
капитальный ремонт. Кроме того, дом обеспечен системой видеонаблюдения с
подключением в городскую систему «Безопасный город».
Уже сейчас в Югре один из самых больших арендных
фондов наемных домов в России. В этом году ещё 5 домов откроют свои двери – в
Нижневартовске, Ханты-Мансийске, Сургуте, Пыть-Яхе и Советском. И если судить
по тому, что наши корреспонденты увидели на Югорской, 3, такое арендное жилье
будет востребовано ещё долго.
Татьяна Агулова, жительница арендного дома в
Сургуте:
"Мы коренные сургутяне. Но так получилось, что
в собственности у нас только 30
кв. м, где вынуждены были жить я, моя мама, супруг и
двое детей. Поэтому стали искать варианты и нашли арендный дом. В августе будет
вот уже три года, как мы здесь живем. Конечно, здесь комфортно – мы снимаем
жилье не у хозяев, а у государства. Квартира меблирована, с бытовой техникой.
Да и «коммуналка» существенно ниже – мама платит за свои 30 «квадратов» столько
же, сколько мы за «двушку». Сын пошел в школу, расположенную рядом. Недалеко
и его спортшкола. Это нас очень устраивает".