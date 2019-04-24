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​Доходная аренда

Фото: И. Дементьев
Фото: И. Дементьев

Арендные дома для Югры уже не в диковинку. Уютные квартиры, доступные цены, официальный договор – вот преимущества аренды жилья в наемным доме. Этот уникальный для России проект в округе реализует Ипотечное агентство Югры.

В молодом динамично развивающемся регионе, где активно протекают миграционные процессы, арендное жилье всегда будет востребовано. Вопрос только в том, будет ли это «серый» рынок, на котором никто ничего не гарантирует, или государственный – с прозрачными условиями и «белым» доходом. Ханты-Мансийский округ пошел по второму пути.

–Что из себя представляет цивилизованный рынок жилья? Наличие договора, ясных и понятных условий проживания, а также регистрации по месту пребывания, – говорит генеральный директор Ипотечного агентства Югры Евгений Чепель.
На сегодняшний день в автономном округе эксплуатируется пять арендных домов (Сургут, Нефтеюганск и Ханты-Мансийск), в которых сдаются 730 квартир. Их общая площадь – 35 773 кв. м., средняя доля загрузки – 97 %.

– Мы переехали в Сургут из северного Казахстана по программе переселения соотечественников, – рассказывает Ирина Королева, жительница сургутского арендного дома. – В первую очередь, нас интересовала официальная регистрация – нужно было устраивать детей в детсад и школу, да и самим «прописка» необходима была для оформления на работу. А когда заехали в арендный дом, то удивились царящей чистоте и доброжелательности к жильцам. Здесь большая игровая площадка, парковка, везде установлены видеокамеры. Поэтому если что-то случится, то всегда можно обратиться за записью и найти виновника.

По словам управляющей наемным домом в Ханты-Мансийске Амины Араслановой, все квартиры обставлены мебелью и бытовой техникой, так что можно сразу заезжать и жить. Стоимость аренды однокомнатной квартиры (33 кв. м.) в этом доме – 19 тысяч рублей, двухкомнатной (55 кв. м.) – 26, трехкомнатной (82 кв. м.) – 35. Квартиры типовые, порой, единственное отличие в них – цвет штор на окнах.
Благодаря энергосберегающим технологиям жильцы арендного дома могут существенно сэкономить на «коммуналке», ведь у него есть своя крышная газовая котельная, которая существенно снижает стоимость тепло- и горячего водоснабжения для проживающих в доме. Не нужно платить и за капитальный ремонт. Кроме того, дом обеспечен системой видеонаблюдения с подключением в городскую систему «Безопасный город».

Уже сейчас в Югре один из самых больших арендных фондов наемных домов в России. В этом году ещё 5 домов откроют свои двери – в Нижневартовске, Ханты-Мансийске, Сургуте, Пыть-Яхе и Советском. И если судить по тому, что наши корреспонденты увидели на Югорской, 3, такое арендное жилье будет востребовано ещё долго.

Татьяна Агулова, жительница арендного дома в Сургуте:

"Мы коренные сургутяне. Но так получилось, что в собственности у нас только 30 кв. м, где вынуждены были жить я, моя мама, супруг и двое детей. Поэтому стали искать варианты и нашли арендный дом. В августе будет вот уже три года, как мы здесь живем. Конечно, здесь комфортно – мы снимаем жилье не у хозяев, а у государства. Квартира меблирована, с бытовой техникой. Да и «коммуналка» существенно ниже – мама платит за свои 30 «квадратов» столько же, сколько мы за «двушку». Сын пошел в школу, расположенную рядом. Недалеко и его спортшкола. Это нас очень устраивает".


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24 апреля в 17:01, просмотров: 247, комментариев: 0


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