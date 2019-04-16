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​Держим уровень: «Тюменьэнерго» подтверждает результативность ремонтных программ

Свыше 4,4 млрд рублей направит компания «Тюменьэнерго» на ремонтную программу 2019 года. Общий объём затрат на техническое обслуживание и ремонт оборудования сопоставим с показателями прошлого года.

Так, в рамках ремонтной программы будет расчищено более 6 тысяч га просек воздушных линий электропередачи. Это необходимо, чтобы содержать просеки в нормативном состоянии, так как деревья в пределах охранных зон являются серьёзным фактором риска, особенно в сегменте распределительных сетей. Планируется отремонтировать большой объём собственно линий электропередачи всех классов напряжения: суммарно в Тюменской области, Югре и ЯНАО – около 2500 км. При этом для повышения надёжности на многих ВЛ будут реализованы мероприятия по повышению грозоупорности, усилению фундаментов опор, замене изоляции и другие.

Большой массив работ предполагается в части подстанционного оборудования: будет отремонтировано 96 силовых трансформаторов, 220 выключателей разных классов, более 140 трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ.

Все эти мероприятия необходимы для того, чтобы обеспечить надежность электрических сетей в особые периоды, особенно осенне-зимний.

Напомним, по итогам 2018 года «Тюменьэнерго» признано самой надёжной электросетевой компанией РФ в рейтинге, составленном агентством «Энергоньюс Медиа» на базе сопоставимых параметров энергокомпаний из 70 субъектов России. Количество технологических нарушений в сетях «Тюменьэнерго» 6 кВ и выше по итогам 2018 года сократилось по отношению к 2017 на треть или в абсолютных показателях почти на 300 инцидентов. Средняя длительность перерывов электроснабжения потребителей уменьшилась с 2,44 до 1,4 часа, то есть на 43%.

Показатели надёжности в осенне-зимний сезон 2018/2019 годов, по предварительным данным, находятся на уровне ОЗП 2017/2018. Так, удельная аварийность не изменилась, а в абсолютных цифрах разница в количестве технологических нарушений составляет всего пять случаев, при этом средняя длительность перерывов в электроснабжении даже сократилась. Среди основных причин отключений – сторонние воздействия и неблагоприятные погодные факторы: сильный ветер, перепады температуры при высокой влажности и, как следствие, образование куржака на проводах и грозотросах. В этом сезоне наиболее активно гололёдно-изморозевые отложения появлялись на объектах филиалов «Северные электрические сети» и «Энергокомплекс». Оба этих подразделения «Тюменьэнерго» в этом году предпринимают дополнительные меры по борьбе с куржаком, в том числе оснащение линий электропередачи автоматизированными системами контроля гололёдной нагрузки. Стоит отметить, что в филиале «Тюменские распределительные сети», где в 2018 году прошли масштабные учения по отработке взаимодействия разных подразделений компании при ликвидации аварийных ситуаций и предупреждению массовых отключений энергообъектов, вызванных опасными природными явлениями, количество технологических нарушений в ОЗП 2018/2019 снизилось почти на 33%. Это доказывает высокую результативность проведенных учений и мероприятий ремонтной программы.


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Сегодня в 14:27, просмотров: 217, комментариев: 0


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