​«Тюменьэнерго» реконструирует одну из старейших подстанций Сургутского района

Филиал АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети приступил к комплексной реконструкции подстанции 110/35/6 кВ «Лянторская» (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра). Проект реализуется для повышения надёжности электроснабжения потребителей в городе Лянторе и промышленных объектов ПАО «Сургутнефтегаз» на Лянторском месторождении нефти в Сургутском районе.

Реконструкция подстанции «Лянторская» обусловлена износом оборудования, ветхим состоянием зданий и сооружений объекта, построенного 39 лет назад. Подстанция была поставлена под напряжение в 1980 году и сейчас износ отдельных участков здесь составляет более 90%, что создает риски для надёжного энергоснабжения потребителей и влечёт увеличение затрат на плановый и аварийный ремонты.

Повысить надежность схемы электроснабжения объектов нефтедобычи и города Лянтора энергетики планируют за счёт установки нового современного высоковольтного оборудования, требующего меньших финансовых затрат на эксплуатацию, а также замены устаревших устройств релейной защиты на микропроцессорные блоки и шкафы защит с улучшенными техническими характеристиками. Полной замене подлежит оборудование открытых распределительных устройств 35-110 кВ, контур заземления подстанции с установкой дополнительных молниеотводов, маслоприёмники и маслосборная канализация, кабельные линии, которые в новом исполнении будут обработаны современными огнезащитными составами. Полностью будут переоборудованы охранные системы с выводом видеонаблюдения и сигнализации на диспетчерский пункт Лянторского РЭС Сургутских электрических сетей.

«Во время реконструкции подстанция «Лянторская» будет практически построена заново, не поменяются только трансформаторы и ограждение, – рассказывает Владимир Антышев, заместитель главного инженера филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети. – Комплексная реконструкция подстанционного хозяйства в Сургутском районе создаёт нам задел на несколько лет вперёд и даёт возможность обеспечивать электроэнергией не только существующих, но и новых потребителей. Отмечу, что все работы на объекте пройдут без ограничения электроснабжения потребителей».

Всего на реконструкцию подстанции 110/35/6 кВ «Лянторская» будет направлено около 300 млн рублей. Завершить проект планируется в декабре 2019 года.

ПАО «Россети» является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,34 млн км линий электропередачи, 502 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 781 ГВА. В 2018 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 758 млрд кВт∙ч. Численность персонала Группы компаний «Россети» – 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает в себя 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

АО «Тюменьэнерго» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из крупнейших в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 миллионов человек. Объем передачи электроэнергии в 2018 году составил около 57,9 млрд кВт*ч.

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