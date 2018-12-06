Под брендом «Сделано в Югре»: в Ханты-Мансийке откроется выставка-форум «Товары земли Югорской»

Под брендом «Сделано в Югре» во всём мире знают не только югорское сырье и инновации. Окружная пищевая и сельскохозяйственная промышленность делает ставку на востребованные в мире экологически чистые продукты. Югорские товары экспортируются в 8 стран СНГ и 46 стран дальнего зарубежья. Лучшие товары бренда «Сделано в Югре» представят на крупнейшей окружной выставке-форуме «Товары земли Югорской» в Ханты-Мансийске.

Свою уникальную продукцию представят 21 муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Всего в работе выставки-форума примут участие более 220 предприятий агропромышленного комплекса, лесной и промышленной отраслей, производители товаров народного промысла.

События первого дня мероприятия пройдут под общим названием «Сделано в Югре». На полях выставки-форума состоятся круглые столы, презентации. В центре внимания - формирование положительного делового климата в Югре, национальные проекты и цифровая платформа для субъектов малого и среднего предпринимательства, презентации проектов «Агро «ЗА КАЧЕСТВО» и «Сделано в Югре!».

Фестиваль-конкурс муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Лучшие из лучших!» задаст тему второго дня выставки-форума. В рамках фестиваля конкурсная комиссия будит оценивать муниципальные образования по различным критериям: участие в «Параде Муниципалитетов», в творческой и деловой программе, оформление выставочных стендов и презентация дегустационной зоны.

Завершит работу выставки-форума - день «Лидеры Югры», где состоится подведение итогов фестиваля-конкурса «Лучшие из лучших» и конкурса-дегустации «Народное признание».

В течение 3-х дней жителей и гостей выставочного центра ожидают творческие презентации муниципальных образований Югры, поздравления главных новогодних персонажей и дегустации.

XXIII выставка-форум «Товары земли Югорской» пройдет 7-9 декабря в КВЦ «Югра-Экспо», Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 19.